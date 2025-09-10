باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال همیشه نقش پررنگی در زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ایرانیان داشته است. اگرچه کشتی را ورزش اول کشور می‌دانند، اما بر کسی پوشیده نیست که فوتبال بیشترین طرفدار را در میان ورزش‌ها دارد و مخاطبان چند ده‌میلیونی این ورزش قابل قیاس با دوست‌داران سایر رشته‌های ورزشی نیستند. از دهه ۷۰ به این سو، سریال‌هایی با محوریت فوتبال یا با نگاهی به این ورزش پرطرفدار ساخته شده است، مانند به سوی افتخار، سه پنج دو، در مسیر زاینده رود، پژمان و... که اغلب هم با استقبال مردم مواجه شده‌اند. محبوبیت فوتبال آن‌قدر زیاد است که سریال‌های ساخته شده مبتنی به آن نیز عموما اقبال عمومی را به خود می‌بینند و پربیننده می‌شوند.

آخرین سریال فوتبالی تلویزیون که پخش آن از شبکه ۳ سیما آغاز شده است «بوقچی» نام دارد به کارگردانی حسن حبیب‌زاده. قصه این سریال درباره یک تیم فوتبال و اتفاقات رخ داده در اطراف آن است و به طور مشخص بر زندگی کاراکتری به نام بهرام مستوفی ملقب به بهرام بوقچی تمرکز دارد. بهرام همه زندگی‌اش را وقف فوتبال نموده و پس از آن‌که در جوانی و بر اثر یک مصدومیت، مجبور شده با مستطیل سبز خداحافظی کند، به کار تشویق تیم محبوبش روی آورده و البته به عنوان مربی نیز فعالیت کرده و عمده توانش را برای پرورش بازیکنان نوجوان به‌کار گرفته است. به عبارت بهتر، فوتبال همه زندگی بهرام است و به خاطر ورزش محبوبش ریاضت‌ها کشیده و مرارت‌ها دیده.

وجه تفاوت بوقچی با سایر سریال‌های فوتبالی که پیش از این در تلویزیون نمایش داده شده است، پرداخت به گروهی از عاشقان و سینه‌سوخته‌های فوتبال است که علیرغم حضور و نقش پیوسته و پررنگ‌شان، کم‌تر از آن‌ها گفته می‌شود. در تمام سریال‌های پیشین تمرکز بر روی بازیکنان در اغلب موارد و مربیان در موارد خاص بوده است و تماشاگران فوتبال و لیدرها معمولاً مغفول مانده‌اند و در غبار جنجال فوتبال به دست فراموشی سپرده شده‌اند. سریال حسن حبیب‌زاده اما دقیقاً بر روی تماشاگران و لیدرها که در سال‌های نه چندان دور بوق به دست هم بودند، تمرکز کرده است و از این نظر می‌تواند برای مخاطبان تلویزیون جذاب باشد. نقش بوقچی‌ها در تاریخ فوتبال ایران و رونق این ورزش محبوب غیرقابل انکار است و فوتبال‌دوستان همچنان بعضی از این عاشقان توپ گرد مانند محمد بوقچی، سهراب بوقچی و... را به یاد دارند. این بوقچی‌ها برعکس برخی از لیدرهای امروزی تیم‌های فوتبالی نه اهل زد و بند بودند و نه اهل شلوغ‌کاری و جنجال، که قاطبه این سینه‌چاکان مستطیل سبز، همه زندگی را بر روی عشق و ورزش مورد علاقه‌شان گذاشته بودند و انسان‌هایی ساده‌دل و بی‌پیرایه به حساب می‌آمدند. بهرام بوقچی هم به مانند اسلاف خود از همین خصوصیات برخوردار است و فوتبال را با جان و دل دوست دارد و از مستطیل سبز کیسه‌ای برای خود ندوخته و چشم طمعی ندارد. بهرام همچنین در قامت یک مربی، همه وقت و دانش و تجربه و انرژی خود را بر کشف و پرورش استعدادها و آینده‌سازان فوتبال کشور متمرکز کرده است. فیلم‌نامه سریال بوقچی فقط به زندگی بهرام مستوفی اختصاص ندارد البته و به تیم محبوبش و اتفاقاتی که حول و حوش آن می‌گذرد هم می‌پردازد. قرار است بر سر تیم محبوب بهرام بوقچی هم همان بلایی بیاید که بر سر خیلی از تیم‌های مطرح فوتبال در سال‌های گذشته آمد که ناگهان دوست و همبازی قدیمی او، ارسلان به عنوان مدیرعامل در کارخانه‌ای که تیم به آن تعلق دارد مشغول به کار می‌شود و این تغییر مدیریتی، فصلی جدید را در زندگی بهرام رقم می‌زند و سرآغاز اتفاقات جدید و غافلگیرکننده می‌شود. حسن پورشیرازی و بیژن امکانیان بازیگران نقش‌های بهرام و ارسلان سال‌ها تجربه‌شان را به کار گرفته‌اند تا نقش‌های اصلی سریال بوقچی را به بهترین نحو ممکن ایفا کنند. سریال بوقچی به نوعی بهانه بازگشت این دو بازیگر پیشکسوت و مجرب به تلویزیون پس از سال‌هاست. شخصیت‌پردازی درست و اصولی بر روی دو کاراکتر بهرام و ارسلان، یاری‌رسان پورشیرازی و امکانیان بوده است در ایفای هرچه بهتر نقش این دو دوست قدیمی عاشق فوتبال.

سریال بوقچی البته نگاهی هم دارد به مناسبت برقرار در فوتبال و روابط پشت پرده این ورزش محبوب که متاسفانه در سال‌های اخیر افزایش هم یافته است. سریال بوقچی ابتدا در خردادماه امسال روی آنتن رفت اما پخش آن با شروع تهاجم اسرائیل به کشور متوقف شد. حالا و با پشت سر گذاشتن ماه‌های محرم و صفر پخش سریال از تلویزیون دوباره آغاز شده است. معمولاً وقفه در پخش، برای سریال‌های تلویزیونی اتفاق خوبی نیست و چالش‌هایی را بر سر جذب دوباره بیننده به دنبال دارد که البته به نظر می‌رسد سریال بوقچی از جذابیت لازم برای برقراری ارتباط مجدد با مخاطبان برخوردار است.

علاوه بر پورشیرازی و امکانیان ترکیبی از بازیگران باتجربه مانند شهره سلطانی، امیر غفارمنش، رامین ناصرنصیر، آرش نوذری، شهین تسلیمی و امیر کربلایی‌زاده و چهره‌های جوان و کمتر شناخته شده مثل فاطمه نیشابوری، وحید رحیمیان، ستاره حسینی و مجید عراقی در سریال بوقچی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

اگر به فوتبال علاقه دارید و به دنبال تماشای سریالی با محوریت این ورزش محبوب هستید، به تماشای سریال بوقچی بنشینید؛ هر شب ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از شبکه ۳ سیما.