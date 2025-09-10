وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی هزار و پانصدمین میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی  آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«یک هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) را به حضرتعالی، اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر و مردم مسلمان شما تبریک عرض می‌کنم. این میلاد، نه فقط یادآور آغاز رسالتی الهی است، بلکه همچون سپیده‌ای نو، پیام جاویدان وحدت، عدالت و کرامت انسانی را به بشریت عرضه می‌کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، امت اسلامی نیازمند آن است که زیر پرچم واحد رسول اکرم (ص)، پیوند دل‌ها را استوار سازد. وحدت، همان مشعل فروزانی است که پیامبر اعظم (ص) به یادگار نهاد و ما را فرا می‌خواند تا در برابر ظلم، تبعیض و ستم، هم‌دست و هم‌صدا باشیم.

یکی از عمیق‌ترین آموزه‌های رسول خدا (ص) دفاع از مظلومان بود؛ و امروز، این آموزه در فریاد ملت مظلوم فلسطین و به‌ویژه غزه عزیز جلوه‌گر شده است. کودکان و نوجوانان غزه، که در حصار محاصره، گرسنگی، نسل‌کشی و ویرانی گرفتار آمده‌اند، ذریه پیامبر اعظم (ص) هستند و دفاع از آنان، نه تنها وظیفه‌ای اسلامی، که عهدی انسانی و وجدانی است. صدای حمایت از آنان نباید هیچ‌گاه خاموش یا حتی کم‌رنگ شود؛ زیرا پژواک رنج آنان، پژواک همان رسالت آسمانی پیامبر رحمت است.

امروز رسالت ما مدیران و اهالی فرهنگ و هنر آن است که با زبان هنر و توان روح‌بخش فرهنگ، مظلومیت این کودکان و ایستادگی این ملت را به گوش جهانیان برسانیم و پرچم عدالت‌خواهی رسول الله (ص) را در برابر دیدگان تاریخ برافراشته نگاه داریم.

وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که در تعامل و همکاری تنگاتنگ با هنرمندان و نهاد‌های فرهنگی کشور‌های اسلامی، آثاری فاخر در حوزه‌های مرتبط تولید و عرضه کند.

از درگاه خداوند سبحان مسألت دارم که در پرتو این میلاد فرخنده، همبستگی امت اسلامی استوارتر شده و صلح، عدالت و کرامت انسانی در جهان سایه‌افکن شود.»

برچسب ها: میلاد رسول اکرم ، وزیر فرهنگ و ارشاد
خبرهای مرتبط
صالحی:
برنامه جامع راهبردی ایران و ارمنستان می‌تواند برپایه فرهنگ و هنر شکل گیرد
چهارمین جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو برگزیدگان خود را شناخت
رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی همزمان با هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر (ص)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
آخرین اخبار
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
نتایج فراخوان ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی اعلام شد
ارمنستان و ایران تار و پود‌هایی درهم‌تنیده از یک بافت تاریخی
بهاره رهنما با «یازده یازده» به پردیس تئاتر شهرزاد بازمی‌گردد
«سلام، صبح بخیر» به ۱۶۲ رسید/ تجربه یک گفت‌وگوی بی‌واسطه با مخاطب
«مسابقه بزرگ ۱۰۰» روی آنتن شبکه سه می‌رود
«برو پی کارت»؛ مرجع پاسخگویی عمومی‌به نیاز نوجوانان پشت کنکوری
بازخوانی سیره پیامبر (ص) در برنامه‌های رادیو
بیمارستان سوختگی چه شد؟
پخش زنده دیدار ایران و امارات و ۲ دیدار از انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۶ اروپا
۱۳۰۰ سینماگر خواستار تحریم موسسات همدست در نسل کشی اسرائیل شدند
گامی نو در آموزش هوش هیجانی به کودکان با «دنیای آوا» در شبکه دو
آغاز اکران فیلمی درباره شهدای غواص در «هنر و تجربه»
برنامه جامع راهبردی ایران و ارمنستان می‌تواند برپایه فرهنگ و هنر شکل گیرد
گوشه ارمنستان در کتابخانه ملی افتتاح شد
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی در روز هفتم جشنواره موسیقی جوان
بلیت سینما‌های کشور روز جمعه نیم‌بهاست
آغاز پخش سریال «هانا» از شبکه فراتر
روایتی تازه از دهه ۴۰ با «حکایت کمال»
ویژه‌برنامه «سه به بعد» به مناسبت میلاد پیامبر در شبکه سه
رادیو و پلیس؛ پیوندی راهبردی برای امنیت و فرهنگ‌سازی اجتماعی
چهارمین جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو برگزیدگان خود را شناخت