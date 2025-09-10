مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از وقوع آتش‌سوزی در یک مخزن بخش خصوصی بندر امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: این حادثه از همان دقایق نخست تحت کنترل نیروهای ایمنی قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان صبح امروز از وقوع آتش‌سوزی در یکی از مخازن پایانه‌های بخش خصوصی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) خبر داد.

ابوطالب گرایلو با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه با اقدام سریع تیم‌های ایمنی و آتش‌نشانی از همان لحظات ابتدایی تحت کنترل قرار گرفت و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تمامی تجهیزات و نیروهای امدادی و ایمنی بندر به همراه واحدهای پشتیبان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و روند مهار آتش بر اساس دستورالعمل‌های تخصصی در حال انجام است.

گرایلو تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه تاکنون خسارت جانی نداشته و شرایط در کنترل کامل نیروهای عملیاتی است. به گفته وی، اطلاع‌رسانی درباره مراحل پیشرفت عملیات به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

منبع تسنیم 

برچسب ها: بنادر خوزستان ، آتش سوزی‌
خبرهای مرتبط
رشد ۳۶ درصدی صادرات از گمرکات خوزستان
بندر تجاری شادگان پشتوانه مناسبی برای صادرات محصولات شیلاتی و کشاورزی کشور است
بنادر تابعه خوزستان با محوریت کمک به رونق تجاری کسب و کار‌های محلی فعالیت می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حریق در مخزن بخش خصوصی بندرامام خمینی(ره) تحت کنترل است
اهواز و هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا
بهره برداری از مدرسه پردیس ایران در اهواز
آخرین اخبار
بهره برداری از مدرسه پردیس ایران در اهواز
اهواز و هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا
حریق در مخزن بخش خصوصی بندرامام خمینی(ره) تحت کنترل است
درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر در خوزستان؛ یک مامور پلیس به شهادت رسید
همکاری وزارت نفت و بسیج سازندگی برای اجرای پویش عظیم کمک معیشتی
پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد ریال مطالبات بیمه سلامت به مراکز درمانی خوزستان
زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی سردشت خوزستان را لرزاند