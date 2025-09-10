به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان صبح امروز از وقوع آتش‌سوزی در یکی از مخازن پایانه‌های بخش خصوصی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) خبر داد.

ابوطالب گرایلو با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه با اقدام سریع تیم‌های ایمنی و آتش‌نشانی از همان لحظات ابتدایی تحت کنترل قرار گرفت و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تمامی تجهیزات و نیروهای امدادی و ایمنی بندر به همراه واحدهای پشتیبان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و روند مهار آتش بر اساس دستورالعمل‌های تخصصی در حال انجام است.

گرایلو تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه تاکنون خسارت جانی نداشته و شرایط در کنترل کامل نیروهای عملیاتی است. به گفته وی، اطلاع‌رسانی درباره مراحل پیشرفت عملیات به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

منبع تسنیم