شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات آورده مسکن در شهرستان پردیس استان تهران ابراز نارضایتی کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از بزرگترین مسکن مهر‌های کشور، مسکن مهر در شهرستان پردیس استان تهران است. این شهرستان به دلیل آب و هوای مساعدی که دارد؛ افراد بسیاری در این شهرستان ساکن هستند. مسکنی که قرار بود گره گشای متقاضیان اقشار کم آمد باشد؛ هم اکنون به عنوان معضلی برای آنها تبدیل شده است.
 اما برخی از متقاضیان این طرح، از افزایش مبلغ آورده اولیه در این طرح گلایه دارند. این افزایش قیمت بار مالی سنگینی ایجاد کرده و باعث ایجاد نگرانی و نارضایتی شده است. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست پیگیری این موضوع را دارد.ht

متن پیام شهروندخبرنگار

لطفاً از وضعیت نامناسب مسکن مهر‌های شهرستان پرند استان تهران که در قالب نهضت ملی مسکن دارن می‌سازند کنید اصلأ نه مبلغ و تعداد اقساط آورده اولیه معلومه نه زمان دقیقی برای پرداخت آنهااول که قرار بود ۶ ماه یه بار ۴۰ میلیون پرداخت کنیم. الان یک بار من ۴۰ ریختم، دفعه دوم ۶۰ الان میگن ۸۰ بریز معمولاً قشر ضعیف جامعه به رویای خانه دار شدن حتی در بیابان چشم امید بسته بودند که متاسفانه همان رویای بیش نبود... الان ما باید از کجا پول بیاریم بریزیملطفاً لطفاً به خاطر خدا یه گزارش در این مورد تهیه کنید شاید شما صدای مردم باشید و بتوانید تکلیف ما را روشن کنید.

برچسب ها: افزایش آورده ، مسکن‌مهر ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
خاموشی‌هایی که صدای اهالی مسکن مهر شهرک امام رضای دواوند را درآورد
شهروندخبرنگار تهران؛
۱۴ سال انتظار برای تحویل مسکن مهر پردیس
حال ناخوش متقاضیان مسکن مهر آبشار طلایی در خرم آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهدای بسته کمک مومنانه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روستای الیف
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
آخرین اخبار
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
اهدای بسته کمک مومنانه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روستای الیف
رنجش شهروندان از روشن ماندن تیرهای چراغ برق به هنگام روز
درخواست نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرایی
قطعی برق صدای اسلامشهری ها را درآورد
تصاویری از اجرای پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی توسط شهرداری اهر
گوشه‌هایی از جشن و شادمانی ماهدشتی‌ها در آستانه ۱۷ ربیع الاول + عکس
مراسم جشن خود را از ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) را به نمایش بگذارید
فرزند یکی از کارکنان شرکت آبفا نیشابور نایب‌قهرمانی مسابقات کاراته کشور شد
مراسم تجلیل از پهلوان سید امیر لحمی در آران و بیدگل + فیلم