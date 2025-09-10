باشگاه خبرنگاران جوان - ابوطالب گرایلو اظهار داشت: حریق در یکی از مخازن پایانههای بخش خصوصی بندرامام خمینی(ره) رخ داد که با اقدام سریع تیمهای ایمنی و آتشنشانی، از همان لحظات نخست تحت کنترل قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عملیات اطفا همچنان ادامه دارد، افزود: تمامی تجهیزات و نیروهای امدادی و ایمنی بندر و واحدهای پشتیبان به طور کامل در حالت آمادهباش هستند و روند مهار آتش بر اساس دستورالعملهای تخصصی در حال پیشرفت است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: این حادثه خسارت جانی به همراه نداشته و شرایط به طور کامل تحت کنترل است و اطلاعرسانی درباره روند عملیات به صورت مستمر انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) در جنوب خوزستان بهعنوان یکی از بزرگترین بنادر تجاری و نفتی کشور شناخته میشود.
این بندر با برخورداری از پایانههای نفتی و کالاهای اساسی، نقش محوری در تامین نیازهای کشور و صادرات ایفا میکند و همواره به دلیل حجم بالای عملیات تخلیه و بارگیری، در حوزه ایمنی و مدیریت بحران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منبع: ایرنا