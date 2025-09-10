معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش ۳۲ تا ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان مستمری‌بگیران را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد که میزان افزایش به شرح زیر است:

۱. آن دسته از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان مستریم‌بگیران تأمین اجتماعی که مستمری آنها معادل یا کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تا پایان ۱۴۰۳ برقرار بوده مشمول افزایش ۴۵ درصد مستمری از ابتدای امسال می‌شوند

۲. آن دسته از بازنشستگان، از کارافتادگان و بازکاندگان مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که مستمری آنها بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال گذشته بوده با افزایش ۳۲ درصدی مستمری (نسبت به سال قبل) به علاوه رقم ثابت ۹۳۱ هزار و ۶۰۵ تومانی می‌شوند

۳. مستمری ازکارافتادگان جزئی وسایر افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه، تعیین شده، افزایش ۴۵ درصدی داشته و مشمول مزایای جانبی می‌شوند

۴. کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود

۵. با إعمال افزایش‌های فوق، مجموع مبالغ قابل پرداخت به حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی به همراه مزایا و کمک‌هزینه‌های جانبی شامل حق عائله‌مندی، حق اولاد (یک نفر)، تأمین معیشت و حق مسکن کمتر از ۱۵ میلیون و ۸۱ هزار و ۳۲ تومان نخواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارفرمایی و کارگری است
ثبت ۴۰۰ میلیون مراجعه به پزشکان تامین اجتماعی در سال قبل/ ارائه ۱۵۰ میلیون خدمت رایگان
امیری:
جذب سریع اعتبارات تا پایان سال اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امروز 19 شهريور 1404 - 09:45 هست گه پس چرا معوقات بازنشستگان برای برخی واریز نشده است؟
۰۹:۴۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
امروز 19 شهريور 1404 - 09:45 هست گه پس چرا معوقات بازنشستگان برای برخی واریز نشده است؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
بیش از 5 ماه و 19 روز از سال 1404 می‌گذرد ولی هنوز معوقه برخی مستمری‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی فروردین‌ماه واریز نشده است. چرا؟
و متأسفانه هیچ کسی هم در سازمان تأمین اجتماعی، دولت، مجلس و... پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟
امروز 19 شهريور 1404 - 09:45 است چرا معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی برخی واریز نشده است؟
۰
۰
پاسخ دادن
