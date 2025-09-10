باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی امروز چهارشنبه، در سخنرانی به مناسبت روز تاسیس ملی، به طور غیرمستقیم بر تعهد کشورش به برنامه تسلیحات هستهای تاکید کرد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) به نقل از کیم گزارش داد: «مسئله ساختن کشوری قدرتمند است، اکنون پس از دستیابی کشورمان به جایگاهی برجسته، با افتخار به نمایش گذاشته میشود.»
رهبر کره شمالی به طور مستقیم به تسلیحات هستهای اشاره نکرد، اما به نظر میرسد اشاره او به «وضعیت ممتاز» کنایهای به زرادخانه هستهای و موشکی این کشور باشد.
کیم افزود: «هیچ کس، به هر وسیلهای، نمیتواند به جایگاه و امنیت ما آسیب برساند و هیچ قدرتی نمیتواند جریان قدرتمند به سوی عصر شکوفایی که خودمان ساختهایم را برگرداند.»
او ادامه داد: «حقیقت این است که سوسیالیسمی که ما انتخاب کردهایم تنها راه درست است»، و اشاره کرد که کشور یک نظام سیاسی قوی را تاسیس کرده و نیروی ملی بزرگی را ساخته است.
رهبر کره شمالی گفت: «ما اجازه نخواهیم داد سرنوشت کشورمان به دست هیچ نیروی خارجی بیفتد، من به ژنرالها، افسران و سربازان ارتشمان که برای عملیات نظامی خارجی فرستاده شدهاند، درود نظامی گرمی میفرستم.»
کره شمالی روز سهشنبه هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس کشور در ۹ سپتامبر ۱۹۴۸ را جشن گرفت. این کشور توسط کیم ایل سونگ، پدربزرگ رهبر فعلی، در بخش کمونیستی شمالی شبهجزیره کره تاسیس شد.
منبع: آر تی