رهبر کره شمالی با اشاره به جایگاه ممتاز این کشور، به طور غیرمستقیم بر تعهد خود به بر سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را عاملی برای حفظ امنیت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی امروز چهارشنبه، در سخنرانی به مناسبت روز تاسیس ملی، به طور غیرمستقیم بر تعهد کشورش به برنامه تسلیحات هسته‌ای تاکید کرد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) به نقل از کیم گزارش داد: «مسئله ساختن کشوری قدرتمند است، اکنون پس از دستیابی کشورمان به جایگاهی برجسته، با افتخار به نمایش گذاشته می‌شود.»

رهبر کره شمالی به طور مستقیم به تسلیحات هسته‌ای اشاره نکرد، اما به نظر می‌رسد اشاره او به «وضعیت ممتاز» کنایه‌ای به زرادخانه هسته‌ای و موشکی این کشور باشد.

کیم افزود: «هیچ کس، به هر وسیله‌ای، نمی‌تواند به جایگاه و امنیت ما آسیب برساند و هیچ قدرتی نمی‌تواند جریان قدرتمند به سوی عصر شکوفایی که خودمان ساخته‌ایم را برگرداند.»

او ادامه داد: «حقیقت این است که سوسیالیسمی که ما انتخاب کرده‌ایم تنها راه درست است»، و اشاره کرد که کشور یک نظام سیاسی قوی را تاسیس کرده و نیروی ملی بزرگی را ساخته است.

رهبر کره شمالی گفت: «ما اجازه نخواهیم داد سرنوشت کشورمان به دست هیچ نیروی خارجی بیفتد، من به ژنرال‌ها، افسران و سربازان ارتشمان که برای عملیات نظامی خارجی فرستاده شده‌اند، درود نظامی گرمی می‌فرستم.»

کره شمالی روز سه‌شنبه هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس کشور در ۹ سپتامبر ۱۹۴۸ را جشن گرفت. این کشور توسط کیم ایل سونگ، پدربزرگ رهبر فعلی، در بخش کمونیستی شمالی شبه‌جزیره کره تاسیس شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: کره شمالی ، سلاح هسته ای
خبرهای مرتبط
روسیه و کره شمالی همکاری در زمینه اجرای قانون را تقویت می‌کنند
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
تاکید کیم جونگ اون بر گسترش روابط با چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کپل خان کله پوک
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
برای چه چیزی امنیت شما را بهم بزنند. چه کسی بهتر از شما. شما به نفع همه ابرقدرتهای دنیا هستید و به ضرر مردم هر دو کره هستید. از این بهتر!!!!!!
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
امنیت را از درون شروع کن خوپولی کالباس
۲
۲
پاسخ دادن
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
استقبال عربستان از توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ادامه صعود قیمت نفت در پی تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه
مذاکره برای ترور 
لهستان خواستار مذاکرات فوری ناتو درباره موضوع پهپاد‌های روسی شد
استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
الجولانی ۱۵ اکتبر به روسیه می‌رود
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
موج اعتراضات در فرانسه؛ سرکوب معترضان توسط پلیس
بن زاید به دوحه رفت؛ اعلام همبستگی با قطر پس از حمله اسرائیل
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب