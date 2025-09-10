۲ مورد بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی بیشه شمالی و جنوبی شهرستان بابل قلع و قمع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی پور معاون سازمان مدیر جهاد کشاورزی از اجرای ۲ مورد قلع و قمع بنای غیرمجاز در سطح این شهرستان خبر داد و گفت:از احکام قلع و قمع اجرا شده، ۲ مورد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مربوط به بنا، دیوارکشی، تفکیکی در حوزه مرکز جهاد کشاورزی بیشه شمالی و جنوبی بوده که با همکاری دادستان، ضابطین قضایی، فرماندهی نیروی انتظامی، اداره راه و اکیپ صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی بابل صورت گرفت.

او ضمن اشاره به اینکه حفظ کاربری و صیانت از بستر تولید خط قرمز قانون و جهاد کشاورزی مجری قانون است، افزود: هر گونه تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی، باغی جرم بوده و ضمن برخورد قانونی، قلع و قمع تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق انجام خواهد شد.

شهیدی پور گفت:گشت‌های پرسنل خدوم جهاد کشاورزی شهرستان بابل در حوزه امور اراضی شبانه روزی فعال بوده و از روستائیان و دهیاران درخواست کرد، به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک ریزی و احداث بنا را سریعاً به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مأمورین جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی نمایند.