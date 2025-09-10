سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه از تولید ۴۵ تن عسل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کمیل عسکری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه با بیان اینکه ۴۵ تن عسل از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان تولید شده است، گفت:پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه، بیش از ۵ تن عسل دیگر نیز برداشت شود.

او افزود: در حال حاضر ۵۰۰۰ کلنی زنبور عسل در شهرستان گلوگاه وجود دارد که ۴۰ درصد از تولید عسل مربوط به عسل بهاره (مرکبات)، ۴۰ درصد مربوط به عسل تابستانه (مراتع ییلاقی) و ۲۰ درصد از مناطق جنگلی است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه با اشاره به اهمیت فرآورده‌های جانبی زنبور عسل، گفت: علاوه بر عسل، فرآورده‌های فرعی شامل موم، بره موم، گرده گل و ژل رویال نیز با خواص دارویی می‌توانند درآمدزایی بیشتری برای زنبورداران ایجاد کنند.

او افزود: با توجه به سرمایه‌گذاری کمتر و ریسک‌پذیری پایین‌تر در مقایسه با سایر مشاغل، زنبورداری می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در شهرستان کمک کند.

عسکری در پایان اظهار امیدواری کرد که با حمایت از زنبورداران و توسعه این صنعت، بتوان شاهد افزایش تولید عسل و فرآورده‌های جانبی آن در شهرستان گلوگاه بود.

