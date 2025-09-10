باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق جزئیات آزادی الیزابت تسورکوف، جاسوس اسرائیلی-روسی را فاش کرد.

النعمان در بیانیه‌ای گفت: «در اواخر مارس ۲۰۲۳، گروهی از افراد قانون‌شکن، الیزابت تسورکوف، شهروند روسی، را در حالی که در بغداد، پایتخت عراق، حضور داشت، ربودند؛ این جنایت واقعیت ثبات امنیتی در تمام شهر‌های عراق را منعکس نمی‌کند.»

این مقام عراقی افزود: «از آن زمان، دستگاه‌های امنیتی ما به دور از رسانه‌ها به کار و تحرکات خود ادامه دادند تا اطلاعات محرمانه باقی بماند و از سلامت شهروند ربوده‌شده روسی اطمینان حاصل شود.»

او توضیح داد که «پس از تلاش‌های برجسته امنیتی و اطلاعاتی و با هماهنگی عالی با چندین نهاد داخلی که حس میهن‌پرستی و انسانیت بالایی داشتند، دستگاه‌های مربوطه در ۹ سپتامبر جاری موفق شدند مکان نگهداری او را کشف و به آنجا دسترسی پیدا کنند و سپس او را به سفارت آمریکا تحویل دهند؛ سفارت آمریکا نیز او را به خواهرش که دارای تابعیت آمریکایی است، خواهد رساند.»

شایان ذکر است که ترامپ بامداد چهارشنبه و در حساب کاربری خود در ترورث سوشال، ضمن اتهام زنی به مقاومت عراق نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که الیزابت تسورکوف، دانشجوی پرینستون که خواهرش شهروند آمریکاست، توسط کتائب حزب‌الله آزاد شد و اکنون پس از ماه‌ها شکنجه، در سفارت آمریکا در عراق در امنیت کامل به سر می‌برد.»

طبق گزارش تایمز اسرائیل، تسورکوف که احتمالا با گذرنامه روسی وارد عراق شده بود، برای انجام مطالعات دکتری خود به این کشور سفر کرده بود و پیش از آن نیز به عراق و دیگر کشورهای عربی منطقه سفر کرده بود. او دو سال پیش و در ویدئویی به جاسوسی برای موساد اعتراف کرده بود.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)