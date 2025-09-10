دیدار و گفت‌و‌گو "سید یحیی سلیمانی"، با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر سوژه خبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - "سید یحیی سلیمانی"، با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در این نشست، "سیدیحیی سلیمانی" نماینده مردم شریف شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان جلگه و بخش سرولایت درمجلس شورای اسلامی به همراه رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و "دکتر موهبتی"معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر درخصوص تأمین اعتبارات مالی، تسریع روند تجهیز بیمارستان سوم و همچنین پیشبرد پروژه‌های عمرانی دانشگاه به تبادل نظر پرداختند. از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، می‌توان به پروژه احداث بیمارستان ۲۰۵ تختخوابی سوم نیشابور و همچنین پروژه‌های رفاهی دانشجویی شامل خوابگاه و سلف سرویس پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اشاره کرد. این دیدار در راستای تلاش‌های مستمر برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی و رفاهی شهرستان نیشابور صورت گرفت و بر ضرورت حمایت‌های ملی در تحقق این پروژه‌های حیاتی تأکید شد.

منبع:مریم دانشگر - خراسان رضوی

