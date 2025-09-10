مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و مسیر رفت و برگشت محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و مسیر رفت و برگشت محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است

وی ادامه داد: همچنین ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس حدفاصل گچسر تا سیاه‌بیشه، مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال حدفاصل تونل شماره ۱۲ تا ۱۳، تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه را شاهد هستیم. 

او بیان کرد: ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور هراز محدوده‌های مبارک‌آباد و مشاء و حدفاصل پلور تا وانا و مسیر شمال به جنوب این محور حدفاصل شاهان‌دشت تا رینه و مسیر رفت و برگشت محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو  گزارش شده است.

محرابی نیا افزود: ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه حدفاصل کمربندی جنوبی بومهن تا دماوند و محدوده‌های امین‌آباد، فیروزکوه و پل‌سفید و آزادراه قزوین-رشت محدوده شیرین‌سو و حدفاصل حلیمه‌جان تا امام‌زاده هاشم را شاهد هستیم. 

وی تاکید کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران-پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و محدوده تونل شماره ۴، محور قدیم تهران-بومهن محدوده جاجرود گزارش شده است. 

محرابی نیا گفت: تردد روان در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال، محور قدیم بومهن-تهران، آزادراه پردیس-تهران و آزادراه رشت-قزوین را شاهد هستیم. 

وی  در خصوص آخرین وضعیت جوی-ترافیکی سایر محورها هم گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل پل کلاک تا کمال‌شهر و محدوده‌های تقاطع آزادراه غدیر و محمدیه گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
مدیرعامل راه‌آهن:
ایران برای اتصال ریلی آسیای میانه به اروپا و آب‌های آزاد آمادگی دارد
تکمیل بخشی از کریدور دریا به دریا از طریق آزاد راه تهران- شمال+ فیلم
باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال افتتاح شد+ فیلم
