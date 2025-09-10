باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیش از ۵۰ سال قبل، امام خمینی (س) خطر و ضرر رژیم صهیونیستی برای همۀ خاورمیانه را به سران و ملل اسلامی گوشزد کردند. تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به کشور قطر، عیانترین صحنهای است که درستی آن هشدارها را به رخ جهانیان میکشد و از نقشه بزرگ و سلطه طلبانه این رژیم پرده برداری میکند؛ رژیمی که دو سال بی امان در حال نسل کشی مردم غزه بوده است و به دیگر کشورها از جمله لبنان و ایران تجاوز کرد، امروز به کشور میانجی آتش بس حمله میکند و باب مذاکره را میبندد.
امروز، صحنه روشن است؛ ماجرا نه توان هستهای جمهوری اسلامی است، نه موشک؛ بلکه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا نقشه سیطره بر تمام خاورمیانه را کلید زده است و در این مسیر هیچ خط قرمز سیاسی، نظامی، انسانی و اخلاقی را برای خود قائل نیست. گویی این مجوز را یافته که در صورت نیاز، تمام جهان را به پای حفظ حیات نا مشروع خود و تحکیم پایههای امنیت لرزان خویش قربانی کند. حمله به قطر عبرت بزرگی برای تمام حکومتهای اسلامی و عربی است تا بدانند هدف غایی پیمانهای تحمیلی آمریکا و رژیم صهونیستی، نه فقط محو کامل حقوق ملت فلسطین و آرمان آزادی قدس، بلکه رام کردن تمام منطقه در مقابل رژیم تجاوزپیشه و خونریز صهیونیستی در مقابل وعدههای رنگارنگ است.
اگرچه ملل مسلمان تا پیش از این نیز نسبت به این واقعیت آگاه بودهاند، لکن دولتهای اسلامی لازم است پس از این حمله عمیقا تأمل کنند و به تعبیر امام خمینی، از اختلافات خانمانسوز دست بردارند تا با اتحاد، مقابل تحقق طرح کلان آمریکایی-صهیونیستی بایستند. سران کشورهای منطقه باید بدانند شراکتهای فریبنده و عادی سازی روابط با رژیم اشغالگری که به هیچ عهدی وفادار نیست، نمیتواند آنان را از شرّ زیاده خواهیهای بی پایان آن برهاند و به روزی بیاندیشند که خدای ناخواسته این واقعیت تلخ را فهمیدهاند، اما نمیتوانند کاری کنند.
والسلام
سید حسن خمینی
۱۴۰۴/۰۶/۱۹