باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست منطقهای برای تدوین برنامه حفاظت از گورخر آسیایی با حضور مدیران و کارشناسان حفاظت محیط زیست استانهای فارس، یزد و کرمان در شهر قطرویه استان فارس برگزار شد.
این نشست با هدف همافزایی برای حفاظت از این گونه در حال انقراض در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه تشکیل شد و کارشناسان در آن به بررسی چالشها و راهکارهای موجود پرداختند و بر ضرورت تدوین برنامه ملی حفاظت از آن گونه تأکید کردند.
در این نشست، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش کشور، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، معاونان محیط طبیعی و کارشناسان دفاتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و زیستگاهها، مسئولان امور مناطق، روسای ادارات حفاظت و مدیریت حیات وحش استانهای فارس، یزد و کرمان و یگان حفاظت اداره کل فارس و پارک ملی قطرویه حضور داشتند.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش کشور در این نشست به اهمیت استفاده از تحقیقات علمی در تصمیمگیریهای مدیریتی اشاره کرد.
غلامرضا ابدالی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان مطالعات ارزشمندی در زمینه کریدورهای ارتباطی گورخر آسیایی انجام داده است، اعلام کرد که نتایج این پژوهشها بهزودی به استانهای مرتبط ارائه خواهد شد.
او تأکید کرد: این اطلاعات علمی پایه و اساس برنامهریزی برای ایجاد مسیرهای امن و متصلکننده زیستگاهها خواهد بود و به همافزایی بیشتر استانها در حفاظت از این گونه کمک شایانی خواهد کرد.
لیلا تاج گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس نیز در این نشست به ضرورت مشارکت استانهای همسایه در حفاظت از زیستگاههای با توجه به مسیر مهاجرت فصلی این گونه اشاره کرد.
از مصوبات این جلسه، تشکیل کارگروه ملی حفاظت از گورخر برای تدوین یک برنامه عملیاتی ملی بود که استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان نیز به آن اضافه شدند. همچنین در سطح منطقهای تلاش شد تا با همافزایی امکانات هر سه استان، به نحو مطلوبی از اینگونه در وضعیت بحرانی و در معرض انقراض حمایت شود و محدوده پراکنش آن گسترش یابد.