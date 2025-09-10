باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در آیین افتتاح پروژههای توسعهای و زیرساختی سازمان اتکا با تبریک هفته وحدت و اعیاد ماه ربیعالاول و با بیان اینکه توقع از تلاشگران عرصه امنیت دفاعی برای حضور در سایر حوزههای تامین امنیت کشور بدلیل وظایف ذاتی آنان در این حوزه منطقی نیست، اما بسیار خوشحال هستیم که بخشهای دفاعی کشور بدلیل ویژگیهای مردمی بودن، وظیفه تامین امنیت غذایی نیز برای خود قائل هستند، گفت: سازمان اتکا با تولید محصولات با کیفیت بالا یک برند برجسته و خوب در کشور و بین آحاد جامعه است.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از نیروهای مسلح، دفاعی و نظامی در جنگ تحمیلی ظالمانه، خشن و غیرانسانی ۱۲ روزه افزود: بخش دفاعی کشور در این جنگ تحمیلی خوش درخشید تا جایی که برای تغییر یک پست مدیریتی ماهها زمان نیاز است، اما برجستهترین فرماندهان کشور در روز اول این جنگ به شهادت رسیدند و در کمتر از ۱۲ ساعت جانشینان لایق آنان عملیات موفق نظامی با خشنترین رژیمی که پشتوانه آمریکا و فناوریهای پیشرفته را دارد، انجام میدهند.
عارف تصریح کرد: بخش نظامی کشور پس از بررسی آسیبشناسانه آمادگی کامل برای برخورد محکمتر با شیطنت مجدد دشمنان را دارد و البته باید آرامش جامعه را حفظ کنیم و مردم به هیچ عنوان نگران نباشند چرا که لیاقت سربازان خود را در جنگ ۱۲ روزه دیدهاند.
جبهه دوم مردمی در جنگ ۱۲ روزه همطراز با جبهه اول دفاعی و نظامی بود
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه جبهه دوم مردمی در جنگ ۱۲ روزه همطراز با جبهه اول دفاعی و نظامی بود، گفت: مردمی که به میدان آمدند، کاری کردند کارستان، لذا راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفهای برای حاکمیت است و نمیتوانیم به هر دلیلی از این حوزه و تأمین کالاهای اساسی مردم کوتاهی کنیم.
عارف با اشاره به سمت و سوی اقتصادی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت خاطرنشان کرد: اگر چه دولت در پشتیبانی از نیروهای نظامی تکلیف دارد، اما مسائل معیشتی و اقتصادی مردم حائز اهمیت اساسی است و در دیدارهای رهبر معظم انقلاب با دولتها در هفته دولت نقشه راه یکسال آینده مشخص میشود و ایشان در دیدار اخیر خود با اعضای دولت وفاق ملی بر مسائل اقتصادی و مردم تأکید کردند.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب باید کالاهای اساسی به اندازه کافی ذخیره شود و ذخایر راهبردی به سطح مصوب و مطلوب برسد که این مهم نگاه رهبر معظم انقلاب به مردم را نشان میدهد؛ مردمی که در جنگ ۱۲ روزه آن حماسه را آفریدند، لیاقت چنین حمایت و اولویتی را دارند.
عارف با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و دفاعی همطراز یکدیگر و در همه برنامهریزیها و تأمین منابع دو اولویت یکسان هستند، از سازمان اتکا برای تأمین کالاهای مهم مورد نیاز بخش نظامی و خانوادههای آنان قدردانی و بیان کرد: اگر سازمان اتکا وجود نداشت وظایف آن به عهده دولت بود و در محاسبات دولتی به این سازمان اطمینان داریم که تقاضاهای فراتر از وظایف اتکا انتظار میرود و این سازمان باید سهم و نقش خود در تامین کالاهای اساسی مشخص کند.
در جنگ ۱۲ روزه بخش خصوصی و شرکتهای عمومی و دولتی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کمکهای شایانی کردند
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه بخش خصوصی و شرکتهای عمومی و دولتی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کمکهای شایان توجهی به دولت کردند که این سرمایهای معنوی برای کشور بود.
عارف با اشاره به افتتاح ۱۲ طرح توسعهای و زیرساختی سازمان اتکا تصریح کرد: افتتاح این طرحها در راستای خدمترسانی به مردم بدون یک ریال کمک دولتی، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه ذخیره کالاهای اساسی راهبرد جدی دولت از زمان آغاز به کار بود که به این دلیل نیز در جنگ ۱۲ روزه دچار مشکل نشدیم، ادامه داد: در آذرماه سال گذشته برنامهریزی دفاعی و اقتصادی متناسب با شرایط جنگی تدوین شد و در روز اول جنگ هیچ کمبودی در کشور احساس نشد.
باید همواره آمادگی دفاعی و امنیتی کامل داشته باشیم
عارف با تاکید بر اینکه باید همواره آمادگی دفاعی و امنیتی کامل داشته باشیم، افزود: در مباحث تولید و کالاهای اساسی بحث خودکفایی مطرح میشود که به معنای اتکای به خود و همکاری با دیگران است، اما امروز با توجه به شرایط کنونی کشور بحث جدی امنیت غذایی و کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ارتباط با سایر کشورها برای تامین کالاهای اساسی را نفی نمیکنیم و دولت به دنبال افزایش ارتباطات در حوزه ریلی و تهاتر با سایر کشورها به ویژه همسایگان است که در این راستا طرحهای ریلی به زودی افتتاح میشود تا در راستای امنیت غذایی کشور گام برداریم.
عارف با تأکید بر اینکه سازمان اتکا علاوه بر تأمین نیازهای خانوادههای بخش نظامی در زمینه تولید کالاهای اساسی برای مردم برنامهریزی کند، تصریح کرد: باید در زنجیرههای بزرگ مزرعه تا سفره مردم سهم سایر بخشها از جمله اتکا مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیها تامین ۱۰ قلم کالا وظیفه حاکمیت و دولت با قیمت مهار و کنترل شده و مصون از نوسانات بازار است تا مردم از معیشت و تأمین کالاهای اساسی خود اطمینان داشته باشند.
وزیر دفاع: سیاستهای اقتصادی ساتا و اتکا منطبق و در راستای سیاستهای دولت است
همچنین امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به نقش تاثیرگذار عارف در دولت و قدردانی از حضور او در چندین نوبت در جمع نیروهای مسلح به تشریح اقدامات این وزارتخانه در جنگ تحمیلی و ذخیرهسازی کالاها برای فروشگاهها پرداخت و گفت: سیاستهای اقتصادی ساتا و اتکا منطبق و در راستای سیاستهای دولت بوده و همچنین دانش محوری و دانش بنیانی از دیگر ویژگیهای اتکا است تا در اقتصاد مقاومتی و تامین نیازمندیهای مردم به دولت کمک کنیم.
گفتنی است در این مراسم ۱۲ پروژه توسعهای سازمان اتکا با سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی در ۹ استان کشور با دستور معاون اول رئیسجمهور و به صورت ویدیو کنفرانسی و هم زمان به بهرهبرداری رسید.
همچنین معاون اول رئیسجمهور در حاشیه این مراسم از نمایشگاه پروژهها و دستاوردهای توسعه و زیرساخت سازمان اتکا در بخشهای مراتع و جنگلها، باغبانی و کشت بافت، دام و طیور و بذر در قالب برنامه پنج ساله این سازمان بازدید کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور