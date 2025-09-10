همزمان با هفته تعاون، طرح‌های مسکونی «پیام ۹» و «پیام ۱۰» اداره پست استان فارس به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته تعاون، طرح‌های مسکونی «پیام ۹» و «پیام ۱۰» که توسط تعاونی مسکن پست استان فارس و با مشارکت کارکنان این اداره کل خریداری شده بود، با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل دو آپارتمان چهار طبقه ۱۴ و ۱۶ واحدی در شهر صدرا هستند که سه سال پیش ساخت آن آغاز شد و با همت تعاونی مسکن پست استان فارس تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

صادق مرآتی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار داشت: امیدواریم توفیق الهی شامل حال ما شود تا بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به کارکنان و خانواده‌های آنان گام‌های مؤثرتری برداریم.

همچنین روح‌اله عباسی مدیرکل پست استان فارس با قدردانی از زحمات تعاونی مسکن پست فارس تأکید کرد: این تعاونی همواره با تلاش فراوان در حوزه ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های مسکونی فعالیت کرده و طرح‌ها را به بهترین شکل ممکن به سرانجام می‌رساند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در این مراسم گفت: همزمان با هفته تعاون، هزار و ۳۳۸ واحد مسکونی در حوزه تعاون فارس افتتاح و سه هزار و ۵۰۰ واحد زمین به اعضای شش اتحادیه و شرکت تعاونی مسکن در این استان اعطا شد.

سعید بیاری افزود: همچنین ۲ هزار قطعه زمین به اعضای اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت در منطقه فارس واگذار شد.

او با اشاره به تخصیص بقیه زمین‌ها و واحد‌های مسکونی به تعاونی‌های خاص، اعلام کرد: اعتبار تخصیص زمین و واگذاری این واحد‌های مسکونی در بخش تعاون فارس، در مجموع معادل هفت هزار و ۵۸ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به پیشینه فعالیت تعاونی‌های مسکن در استان گفت: تاکنون افزون بر ۹۰ هزار قطعه زمین و ۱۳۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن فارس به اعضا واگذار شده است و هم‌اکنون ۴۹۱ تعاونی مسکن در سطح استان فعال هستند.

بیاری تاکید کرد: دولت بر موضوع خانه‌دار شدن کارگران و جامعه هدف بخش تعاون تمرکز جدی دارد و جلسات منظم هفتگی با حضور وزیر برای برنامه‌ریزی و پیگیری تصمیمات در این حوزه برگزار می‌شود.

او از مصوبه جدید برای تسهیل ساخت مسکن کارگری خبر داد و گفت: براساس تصمیمات اخیر، در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر نیرو، در صورت تمایل کارفرما به مشارکت، دولت زمین مورد نیاز را تامین و روند ساخت را تسریع می‌کند.

به گفته او، مشخصات ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از کارگران استان فارس برای قرارگیری در نوبت دریافت زمین، به اداره کل راه و شهرسازی اعلام شده است.

بیاری، اشتغال و مسکن کارگران و جامعه هدف را اولویت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم اعلام کرد.

آیین افتتاح این طرح‌ها با حضور روح‌اله عباسی مدیرکل پست استان فارس، صادق مرآتی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاپور رستمی مدیرعامل تعاونی مسکن پست فارس، سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، غلامرضا کافی‌زاده مدیر شعب بانک توسعه تعاون فارس، بهاءالدین جعفری رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های کارکنان دولت، محمد جابری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیراز و مهدی کشاورزی رئیس شورای اسلامی شهر صدرا برگزار شد.

پس از پایان آیین افتتاح، عباسی از دو طرح مسکونی «پیام ۱۱» و «پیام ۱۲» در حال تکمیل در شهر صدرا بازدید و روند پیشرفت طرح را کنترل و پایش کرد.

منبع: روابط عمومی اداره پست و تعاون فارس

