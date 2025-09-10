باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تحقق نظام مالیاتی هوشمند در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت: طی سال‌های اخیر اصلاحات اساسی و مهمی در نظام مالیاتی کشور با هدف ساماندهی این بخش در دستور کار قرار گرفت. هدف نهایی این است که ضمن وصول درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی، مشکلات مودیان حل و فصل شود و در یک بستر سهل به پرداخت مالیات بپردازند. در همین راستا، هوشمندسازی دریافت مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت صورت حساب الکترونیک در حل مشکلات مودیان گفت: مهم‌ترین اقدام در راستای هوشمندسازی دریافت مالیات بر ارزش افزوده، صدور صورت‌حساب‌ الکترونیک است که بسیاری از مشکلات مودیان را حل و فصل می‌کند. درنتیجه اقدامات و فرآیندهایی که در مراحل مختلف صدور صورتحساب الکترونیکی مدنظر قرار گرفته، می‌توان گفت صورتحساب الکترونیکی از اتقان و اعتبار قابل توجهی برخوردار شده است.

وی در ادامه افزود: با سازوکار جدید، عملا امکان رد صورت‌حساب خرید مودیان مالیاتی از بین رفته است. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخش‌نامه‌ای صورت‌حساب الکترونیکی خرید را به عنوان حق مکتسبه غیر قابل رد برای خریدار در نظر گرفته است. بنابراین، اگر مودی برای خرید خود صورتحساب الکترونیکی مطالبه و دریافت کرد، از منظر اعتبار مالیاتی ارزش افزوده نگرانی نخواهد داشت.

محمدی در ادامه با اشاره به شفافیت حاصل از صورت حساب الکترونیک و حذف اعمال سلیقه‌های شخصی در تعیین مالیات بر ارزش افزوده گفت: صدور صورت‌حساب الکترونیک مزیت‌های زیادی دارد. یکی از نتایج مثبتش این است که همه چیز شفاف می‌شود و امکان اعمال سلیقه شخصی در روندهای مالیاتی کشور از بین می‌رود. به ویژه از بین رفتن امکان رد صورت‌حساب‌ها به نفع مودیان رخ می‌دهد و از متضرر شدن آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام مهم در زمینه تحقق نظام مالیاتی هوشمند در زمینه صورت حساب الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده گفت: صدور صورت حساب الکترونیک نیز اقدام مثبتی است که در راستای حل و فصل مشکلات مودیان در دستور کار قرار دارد. در این چارچوب، همه چیز به صورت الکترونیک پیش می‌رود و از بروز مشکلات ناشی از انجام کارها به صورت دستی جلوگیری می‌شود.

وی گفت: یکی از اقدامات اساسی دولت چهاردهم در زمینه مقابله با فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، هوشمندسازی مسیر اخذ این مالیات و به کارگیری از صورت حساب الکترونیک است؛ به این ترتیب استفاده از زیرساخت صورت حساب الکترونیک، ظرفیت ایجاد نظام اعتبارسنجی و طبقه‌بندی برای هر شرکت را فراهم کرده است و به این ترتیب امکان صدور فاکتور جعلی برای شرکت‌های صوری از بین رفته است و به این ترتیب بخش بزرگی از فرار مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده کاهش یافته است.