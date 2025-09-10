پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار میشود. تیم زیر ۲۱ سال ایران با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محیالدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حقجو در رقابتها شرکت کرده است.
ملیپوشان ایران در گروه A با تیمهای هنگکنگ، سنگاپور و چینتایپه همگروه هستند که در نخستین دیدار خود تیم هنگهنگ را با نتیجه ۸ بر ۴ پشت سر گذاشتند.
در این رقابت محیالدین کریمی ۴ گل، آرشام حیدرپور ۲ گل، امیر نوری و امیررضا کیانی برای ایران گلزنی کردند.
در ادامه رقابتها تیم ایران فردا ۲۰ شهریور ۲ بازی مهم با سنگاپور و چینتایپه خواهد داشت.