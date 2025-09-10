باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در مراسم آغاز چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت اظهار کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری باعث شناسانده شدن ظرفیتهای تاریخی و گردشگری و نیز محصولات کشاورزی هر شهر میشود که ارمغان آن جذب گردشگری، ایجاد اشتغال است.
مرتضی صفری افزود: همچنین برگزاری جشنوارهها باعث حفظ هویت، فرهنگ و تاریخ هر منطقه میشود برای مثال آیین سنتی بوکه بارانه که طی آن بچهها از خداوند طلب باران میکنند خود یک آیین سنتی زیبا و متاسفانه فراموش شده است که در رویدادهای این چنین فرصت احیای چنین رسومی هم فراهم میشود.
او با بیان اینکه یکی از شروط لازم برای ثبت ملی یک رویداد استمرار در برگزاری به مدت سه سال پی در پی است، ادامه داد: در حال حاضر نیز جشنواره انگور سیاه سردشت از این شرایط برخوردار بوده و پرونده ثبت ملی جشنواره انگور سردشت بهزودی تکمیل و به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: ۹ میلیارد تومان اعتبار از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اخذ شده است که این اعتبار برای ساخت یک مجموعه پذیرایی در مجاورت آبشار شلماش و نیز ساماندهی مسیر دسترسی و مرمت پل قلاتاسیان اختصاص یافته چراکه یکی از راههای جذب گردشگر ارتقای زیرساختها است.
صفری ادامه داد: سردشت بیش از ۴۰ اثر ثبت ملی دارد و تپه ربط این شهر جزو کاوشهای مرجع در سطح ملی بوده و طبیعت بکر این منطقه در جذب گردشگر موثر است.
فرماندار شهرستان سردشت نیز در این مراسم اظهار کرد: این جشنواره از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه در شهر نلاس برگزار میشود و هدف از برگزاری آن معرفی انگور سیاه بهعنوان یک محصول ارگانیک، بازاریابی و فروش، شناساندن ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی سردشت، معرفی خواص درمانی و غذایی انگور سیاه، تقویت تشکلها و تعاونیهای مرتبط با تاکداری و همچنین معرفی سردشت بهعنوان قطب انگور دیم کشور و جذب گردشگر است.
ریباز میرزایی افزود: امسال در سطح پنج هزار هکتار از اراضی سردشت انگور سیاه کشت شده که پیشبینی میشود بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.
وی تصریح کرد: بیش از هفت هزار نفر در این شهرستان در زمینه باغداری و تولید انگور سیاه فعالیت دارند و تولید سالانه این محصول بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن برآورد میشود.
مدیر جهاد کشاورزی سردشت هم در آیین افتتاح این جشنواره گفت: برداشت انگور سیاه ارگانیک سردشت همهساله از نیمه دوم شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه دارد و پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۰ هزار تن محصول از باغات پنجهزار هکتاری این شهرستان برداشت شود.
احمد علیپور با بیان اینکه انگور سیاه سردشت هشت رقم مختلف دارد، اظهار کرد: از جمله مهمترین ارقام آن میتوان به طایفی، سهرقوله، مام برایم و انگوت اشاره کرد.
او انگور سیاه را مهمترین محصول کشاورزی سردشت دانست و افزود: رونق بازار این محصول نقش مهمی در معیشت مرزنشینان و همچنین جلوگیری از ایجاد شغلهای کاذب دارد.
️علیپور اضافه کرد: جشنواره انگور سیاه سردشت از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه هر روز از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۳ شب در شهر ساحلی نلاس برگزار میشود و در آن انوع انگور سیاه در کنار سایر محصولات فراوری شده از انگور به شرکتکنندگان عرضه میشود.
مدیر جهاد کشاورزی سردشت گفت: در این جشنواره علاوه بر غرفههای عرضه انگور، غرفه عرضه سایر محصولات باغی از جمله انار، انجیر و گلابی وحشی و همچنین سماق، عسل، گیاهان دارویی، صنایعدستی، فرآوردههای انگور سیاه مانند باسلوخ، دوشاب، میوژ، گوزمه، حلواشکری، ترشی انگور نیز دایر شده است.
انگور سیاه سردشت که به انگور «رهشه» معروف است، به علت استفاده نکردن از کود و سموم، محصولی تمام ارگانیک محسوب میشود و از شهرت فراوانی برخوردار است.