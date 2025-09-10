باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نظر مرتضی فنونی‌زاده درباره تیم ملی بزرگسالان + فیلم

پیشکسوت فوتبال در خصوص تیم ملی فوتبال بزرگسالان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی فنونی‌زاده، پیشکسوت فوتبال گفت: به غیر از آزمون و طارمی بقیه باید مرخص شوند.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
نظر مرتضی فنونی‌زاده درباره تیم ملی بزرگسالان + فیلم
young journalists club

دعوت بانوی فوتبالیست خوزستانی به اردوی تیم ملی

نظر مرتضی فنونی‌زاده درباره تیم ملی بزرگسالان + فیلم
young journalists club

فوتبالیست یزدی مسافر تاشکند شد

نظر مرتضی فنونی‌زاده درباره تیم ملی بزرگسالان + فیلم
young journalists club

دعوت از ورزشکار ناشنوای یزدی به اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم
۱۳۸۵

حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم
۱۰۹۴

حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
۱۰۸۷

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم
۸۲۱

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم
۷۸۴

آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.