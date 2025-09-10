امروز همزمان با میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) جشن و سرور در اکثر مساجد و تکایای گیلان برپا خواهد شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ امروز همزمان با میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق (ع) جشن و سرور دراکثر مساجد و تکایا سراسر گیلان برپا خواهد شد.



دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) هفته وحدت نامگذاری شده است، در این ایام برنامه های مختلفی در گیلان برگزار شده است.‌

گیلان از دیرباز پیشگام وحدت شیعه و سنی بود و مردمان شیعه و اهل تسنن در برخی شهرستان‌های غرب گیلان قرن هاست با وحدت، یکپارچگی وتمسک به قرآن و اسلام درکنار هم زندگی می‌کنند.‌



جشن هفدهم ربیع الاول سراسر عشق و ارادت به نبی مکرم اسلام، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) با حضور جمعی از مردم شیعه و سنی در سراسر استان برپا می شود.

اهل تسنن گیلان در شهرستان‌های آستارا، تالش، رضوانشهر ساکن هستند.