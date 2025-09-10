همزمان با هفته وحدت، جشن هایی با حضور پرشور مردم در نقاط مختلف شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد اظهار کرد: ویژه برنامه‌های فرهنگی متنوعی از سوی شورای شهر، شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد در ناحیه‌غرب و چالشتر در نظر گرفته شده که به منظور ایجاد شور و نشاط در این منطقه برگزار می‌شود.

ماشاالله ایزدی گفت: یکی از وظایف شورای اسلامی و شهرداری شهرکرد برگزاری برنامه‌های فرهنگی به منظور ایجاد شور و نشاط در مناطق مختلف شهرکرد است.

شهردار شهرکرد در این مراسم افزود: شهرداری در کنار تمام فعالیت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف به برگزاری جشن‌های شاد در فواصل مختلف توجه ویژه‌ای دارد.

محمدحسین واحدیان گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی جزو سرفصل‌های کاری شهرداری است و امروز هم در راستای عدالت اجتماعی این جشن بزرگ که به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر مهربانی است در ناحیه غرب برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: مولودی خوانی، اجرای موسیقی دهکردی، بختیاری و پاپ، اجرای مسابقه ویژه کودکان، اجرای استندآپ کمدین و اهدای جایزه فرهنگی به کودکان از برنامه‌های اجرایی جشن هفته وحدت بود.

وی افزود: به منظور ترویج فرزندآوری و تجلیل از خانواده‌های باشکوه از ۱۳ مادر دارای سه الی چهار فرزند تجلیل شد.

مصطفی جعفری اضافه کرد: جشن هفته وحدت و میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) با رویکرد ایجاد تعادل و عدالت اجتماعی در محلات و نقاط کمتر برخوردار شهرکرد برگزار شد.