باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال امید ایران و امارات در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا شامگاه سه‌شنبه ۱۸ شهریور در ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی به مصاف هم رفتند. این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شاگردان امیدرضا روانخواه پایان یافت تا ایران به عنوان صدرنشین و امارات به عنوان یکی از تیم‌های برتر رده دوم گروه‌ها، راهی جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال شوند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز در گزارشی درباره این بازی نوشت: «تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران با غلبه بر بازگشت هیجانی امارات، صدرنشین گروه I مرحله مقدماتی شد.»

نیمه اول این دیدار هیجان‌انگیز دنبال شد و ایران در دقیقه ۲۵ با گل اول پیش افتاد. توپ ارسالی محمدحسین صادقی پس از برخورد به امیرمحمد رزاقی‌نیا و با اشتباه دروازه‌بان امارات وارد دروازه شد.

اعتماد به نفس شاگردان روانخواه ادامه یافت و در دقیقه ۳۶، سعید سحرخیزان با ضربه سر دقیق و پاس عالی محمدجواد حسینی‌نژاد، گل دوم را به ثمر رساند. شش دقیقه بعد، ایران با نتیجه ۳ بر صفر پیش افتاد؛ مطار الشامسی از امارات یادگار رستمی را در محوطه جریمه سرنگون کرد و سحرخیزان از روی نقطه پنالتی گل سوم را به ثمر رساند.

امارات در دقیقه ۴+۴۵ نیمه اول با گل ماید الکس فاصله را کاهش داد. نیمه دوم تا دقیقه ۷۲ نسبتا آرام دنبال شد، اما سپس جماح المنصوری با تصاحب توپ گل دوم امارات را به ثمر رساند.

با وجود فشار‌های شدید امارات در ادامه، گل تساوی حاصل نشد و تیم ملی امید ایران موفق شد صدرنشین گروه باقی بماند و به جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال صعود کند.