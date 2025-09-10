باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی پنجاه و هشتمین دوره شطرنج قهرمانی کشور با حضور ۱۰ بازیکن؛ استاد فیده امیرحسین درودگر، استاد بین المللی آبتین عطاخان، استاد فیده علی راستبد، حسین رستمی، محمد امین بی ریا، ایلیا حجتی نژاد، راستین خانجانی، امیررضا کردگار، عرفان احمدی و علی زینالی از ۱۳ شهریور در ارومیه آغاز شده و تا نوزدهم همین ماه ادامه دارد.

در پایان دور هشتم این رقابت‌ها استاد بین المللی آبتین عطاخان با ۷ امتیاز ضمن تداوم صدرنشینی خود، به عنوان قهرمانی شطرنج مردان کشور دست یافت. عطاخان که سال گذشته نیز قهرمان پنجاه و هفتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور شده بود با این نتیجه از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کرد.

استاد فیده علی راستبد در پایان دور هشتم با ۵ امتیاز در رده دوم و حسین رستمی با ۴/۵ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارند.

دور نهم و پایانی این مسابقات از ساعت ۹:۳۰ امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور پیگیری می‌شود.