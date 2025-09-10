باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

همزمان با سالروز ولادت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم، بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم، بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی منتشر شد.

 

 

 

مطالب مرتبط
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
young journalists club

جشن میلاد پیامبر (ص) در البرز با شکوه برگزار می‌شود

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
young journalists club

ولادت حضرت رسول اکرم وحدت را برای بشریت به ارمغان آورد

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
young journalists club

تاکید الکاظمی بر تقویت وحدت عراق در سالروز ولادت رسول اکرم (ص)

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم
۸۹۵

حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم
۷۷۴

حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم
۵۶۴

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم
۴۶۵

آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم
۳۹۹

چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.