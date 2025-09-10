شهروندخبرنگار ما فیلمی از برپایی مراسم جشن و شادمانی در سالروز ولادت با سعادت حضرت محمدمصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) در شهرستان انابد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز ۱۷ ربیع الاول مصادف با ولادت با سعادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اقصی نقاط کشورمان غرق در شادی و نشاط شد.
به همین منظور سراسر کشور با برگزاری جشن و سرور این روز فرخنده را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشه‌هایی از جشن ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهرستان انابد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: ربیع الاول ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
