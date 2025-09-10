مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان گفت: مدرسه پردیس ایران با حضور دکتر مسعود پزشکیان در نیمه مهر ماه امسال در اهواز به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمدسعیدی‌پور با اشاره به خشت‌گذاری یک مدرسه توسط رئیس جمهور اظهار کرد: نهضت عدالت آموزشی رسما با خشت‌گذاری یک مدرسه در محله پردیس اهواز توسط رئیس جمهور در بهمن ۱۴۰۳ آغاز و با این کار، توجه به عدالت آموزشی و مناطق محروم با حساسیت خاص و نظارت دقیق بیشتر شد.

وی با اشاره به نظارت بر روند اجرای این این مدرسه در دو سامانه برخط افزود: در زمان حضور رئیس جمهور، این مدرسه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و اکنون به بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

سعیدی پور ادامه داد: روند ساخت این مدرسه به صورت سه نوبت کاری در حال انجام است و تلاش می‌شود در نهایت تا نیمه اول مهرماه با حضور رئیس جمهور افتتاح شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان بیان داشت: این طرح، ۱۲ کلاسه برای حدود ۳۶۰ تا ۴۰۰ دانش‌آموز قابل استفاده بوده و مجهز به سیستم انرژی خورشیدی، سیستم هوشمندسازی، حیاط پویا، زمین بازی چمن و فضای سبز است.

وی می‌گوید: این مدرسه دخترانه و برای مقطع متوسطه خواهد بود و نام «پردیس ایران» برای آن انتخاب شده است.

منبع صدا و سیما