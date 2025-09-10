در پی عملیات بازپس گیری اراضی ملی در اسالم تالش متصرفان با جنگلبانان درگیر و با پیگیری‌های قضایی ۲ نفر از آنها دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش طبق اجرای حکم قضایی و در راستای جلوگیری از تصرف اراضی ملی و زمین خواری عملیات بازپس گیری اراضی ملی را در منطقه خریله اسالم انجام دادند.

در ادامه ۱۰ نفر از متصرفان اراضی ملی به پاسگاه نگهبانی خرجگیل حمله ور شدند و ۲ کیوسک نگهبانی را به شدت تخریب کردند.

این افراد همچنین با ۲ نفر از نگهبانان پاسگاه ایست و بازرسی واحد منابع طبیعی اسالم درگیر شدند و صدماتی نیز وارد کردند. 

در جریان این درگیری با پیگیری‌های لازم قضایی ۲ نفر از ضاربان دستگیر و بازداشت شدند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

