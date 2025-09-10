مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه‌ای جنایت رژیم صهیونیستی علیه هیات مذاکره‌کننده فلسطینی محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه‌ای در محکومیت جنایت هوایی رژیم صهیونیستی علیه هیات مذاکره‌کننده صلح فلسطینی عنوان کرد: با اندوه و خشم عمیق، جامعه جهانی شاهد جنایتی هولناک و غیرقابل بخشش از سوی رژیم صهیونیستی بود؛ حمله هوایی عمدی و مستقیم به مقر هیات مذاکره‌کننده صلح فلسطینی در قطر، که در حال انجام مأموریت انسانی و دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس و کاهش رنج مردم مظلوم غزه بودند. این اقدام شوم نه تنها یک جنایت جنگی آشکار، بلکه ترور سیاسی، نقض حاکمیت ملی قطر به‌عنوان کشور میزبان، و تجاوزی آشکار به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو است.

این بیانیه افزود: شهادت جمعی از اعضای این هیئت دیپلماتیک متعهد به صلح، نشان‌دهنده سیاست مستمر رژیم اشغالگر قدس در نابودی هرگونه راه‌حل سیاسی و سرکوب هر صدایی است که خواستار عدالت و توقف خونریزی باشد. این جنایت، مرزهای جنگ را فراتر از میدان نبرد کشانده و دیپلماسی را هدف قرار داده است؛ اقدامی که سابقه‌ای بسیار خطرناک در تاریخ روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.

مجمع جهانی بیداری اسلامی خاطرنشان کرد: این حمله در سایه حمایت آشکار و بی‌پرده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صورت گرفته است. ترامپ پیش‌تر با انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و ارائه طرح موسوم به «معامله قرن»، زمینه تجاوز و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی را فراهم کرد و با حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی خود شریک مستقیم این جنایات شد. سکوت و انفعال برخی قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز به‌منزله همدستی در این جنایت‌هاست.

این بیانیه تصریح کرد: مجمع جهانی بیداری اسلامی این اقدام تروریستی را شدیداً محکوم می‌کند و از شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه کیفری بین‌المللی و تمامی نهادهای حقوق بشری جهان می‌خواهد که فوراً، کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی برای بررسی و تعیین مسئولیت‌های حقوقی این جنایت تشکیل دهند و قطعنامه‌ای فوری برای محکومیت رژیم صهیونیستی صادر و عضویت آن در تمامی نهادهای بین‌المللی تعلیق شود.

مجمع جهانی بیداری اسلامی همچنین از تمامی نهادهای حقوق بشری جهان خواستار شد که ترامپ و مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به عنوان متهمان اصلی جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قضایی قرار گیرند و تحریم‌های فوری اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک علیه رژیم اشغالگر و حامیان آن اعمال گردد.

این بیانیه افزود: صلح جهانی هرگز با سکوت در برابر ظلم و ترور محقق نخواهد شد. شهادت این دیپلمات‌ها باید زنگ هشداری برای همه آزادی‌خواهان جهان باشد. امروز زمان ایستادگی است؛ ایستادگی برای فلسطین، برای عدالت، برای انسانیت.

مجمع جهانی بیداری اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این تجاوز جدید رژیم صهیونیستی پاسخی قاطع و متناسب از سوی کشورهای منطقه دریافت نکند، به‌طور قطع آغازگر مرحله‌ای تازه از تجاوزات توسعه‌طلبانه در چارچوب طرح شوم «خاورمیانه از نیل تا فرات» خواهد بود. صدور بیانیه‌های محکومیت کافی نیست؛ امروز جهان اسلام و کشورهای عربی باید به راه‌حل‌های اساسی و اقدامات عملی مشترک برای مقابله با این رژیم دست یابند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، مجمع جهانی بیداری اسلامی
