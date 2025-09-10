مدیرکل اوقاف سیستان و بلوچستان: موقوفات جدید در مسیر رفع مسائل اجتماعی ساماندهی شود

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام محسن اشرفیان اضافه کرد: در حوزه ساخت مسجد و حسینیه در این استان به خودکفایی رسیدهایم و ضرورت دارد واقفان نیکاندیش در شرایط امروز، موقوفات جدید را متناسب با نیازهای اساسی جامعه ایجاد کنند.
وی با اشاره به ثبت پنج هزار و ۵۰۰ موقوفه در سامانه جامع اوقاف سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: وقف میتواند در زمینههای متنوعی همچون حمایت از نیازمندان، ایتام، بیماران سخت درمان، دارو و درمان و همچنین کمک به دانشآموزان بیبضاعتی که در معرض ترک تحصیل هستند، هدایت شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان تاکید کرد: وقف میتواند گرهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این استان باشد.
حجتالسلام اشرفیان با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) بهعنوان نخستین واقف، همواره متناسب با نیازهای جامعه وقف میکردند، افزود: امروز نیز باید به همین الگو توجه کنیم و براساس نیازهای استان، موقوفات جدید را ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به فعال بودن مراکز مشاوره وقف در در همه ادارههای اوقاف و امورخیریه سیستان و بلوچستان، گفت: کارشناسان این مراکز به واقفان مشاوره میدهند تا وقف خود را در مسیرهای مورد نیاز جامعه هدایت کنند.
وی به برگزاری جلسههایی با علمای اهل سنت و تشیع برای گسترش فرهنگ وقف در استان، اشاره و اضافه کرد: نشستهایی نیز با جامعه دانشگاهی و اقشار مختلف برگزار شد تا بتوان از ظرفیت وقف برای برطرف کردن مشکلات بهره گرفت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در سطح استان موقوفات ارزشمندی توسط بانوان از جمله موقوفهای در ایرانشهر به نفع نیازمندان و ایتام و در زاهدان خانهای که توسط واقف خیراندیش برای اسکان همراهان بیماران اختصاص یافته است.
حجت الاسلام اشرفیان گفت: هفت بقعه متبرکه در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان وجود دارد که مردم در جوار آنها از خدمات متنوع فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و حتی مشاوره حقوقی بهرهمند میشوند.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در ترویج و گسترش سنت حسنه وقف، خاطرنشان کرد: از همه هماستانیها، نخبگان و صاحبان قلم تقاضا داریم ما را در این مسیر یاری کنند تا بتوانیم با هدایت درست موقوفات، نیازهای جامعه را برطرف کنیم.
منبع سازمان اوقاف سیستان و بلوچستان