باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان‌خصوصی‌سازی آگهی (نوبت اول) شرایط عرضه بخشی از سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس را منتشر کرد که به شرح زیر است:

تعداد کل سهام قابل واگذاری: ۴۸۳ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۶۹۰ سهم

درصد کل سهام قابل واگذاری: ۴.۶ درصد

قیمت پایه هر سهم: ۱۷۲۲ ریال

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری: ۸۳ میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۸۱۸ تومان

شرایط تسویه ثمن معامله: کلا نقد

روش واگذاری: فرابورس

تاریخ عرضه: طبق اعلام فرابورس

مصوبه هیأت واگذاری اجرا شد

گفتنی است پیشتر نیز هیأت واگذاری به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه نیمه اول مرداد امسال با واگذاری ۴.۶ درصد سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان از طریق فرابورس و قیمت پایه ۱۷۷۲ ریال برای هر سهم موافقت کرده بود.

منبع: ایرنا