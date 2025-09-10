باشگاه خبرنگاران جوان - سازمانخصوصیسازی آگهی (نوبت اول) شرایط عرضه بخشی از سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس را منتشر کرد که به شرح زیر است:
تعداد کل سهام قابل واگذاری: ۴۸۳ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۶۹۰ سهم
درصد کل سهام قابل واگذاری: ۴.۶ درصد
قیمت پایه هر سهم: ۱۷۲۲ ریال
ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری: ۸۳ میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۸۱۸ تومان
شرایط تسویه ثمن معامله: کلا نقد
روش واگذاری: فرابورس
تاریخ عرضه: طبق اعلام فرابورس
مصوبه هیأت واگذاری اجرا شد
گفتنی است پیشتر نیز هیأت واگذاری به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه نیمه اول مرداد امسال با واگذاری ۴.۶ درصد سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان از طریق فرابورس و قیمت پایه ۱۷۷۲ ریال برای هر سهم موافقت کرده بود.
منبع: ایرنا