نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده تجاری، صنعتی و معدنی این استان، سال‌هاست موضوع منطقه آزاد بوشهر مطرح است، اما به دلیل مشکلات و اختلافات هنوز به نتیجه نرسیده و ضروری است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری روز چهارشنبه در دیدار با شماری از مسئولان حوزه اقتصاد و تجارت استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر از دیرباز در حوزه تجارت دریایی در ایران و حتی منطقه خلیج فارس شاخص بوده و منابع تاریخی به ارتباطات تجاری این استان با کشورهایی همچون هند، پاکستان، عمان، چین و زنگبار اشاره دارد.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بوشهر یکی از قدیمی‌ترین اتاق‌های کشور است، افزود: تجار و اصناف استان همواره نقش مؤثری در اقتصاد کشور داشته‌اند و امروز نیز باید این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه صنعت و تجارت به‌کار گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر لزوم تدوین سند جامع توسعه صنعت، معدن و تجارت گفت: در غیاب چنین سندی، اقدامات تنها مقطعی خواهد بود و نتیجه آن ساختاری ناپایدار است. باید چشم‌انداز روشنی برای آینده استان ترسیم شود تا مسیر توسعه پایدار مشخص گردد.

صفایی بوشهری یادآور شد: اکنون تکلیف بسیاری از معادن و صنایع مشخص نیست و خام‌فروشی در حال انجام است. نشست‌های علمی و پژوهشی با حضور نخبگان می‌تواند به تدوین سندی جامع کمک کند که حتی الگوی ملی قرار گیرد.

وی همچنین سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و استراتژیک مانند فولاد و خودروسازی را برای استان ضروری دانست.

صفایی بوشهری افزود: موقعیت جغرافیایی و دسترسی به دریا فرصت مناسبی برای انتقال و صادرات محصولات فراهم کرده است، همان‌گونه که کشورهای صنعتی مانند ژاپن و کره جنوبی از این مزیت استفاده کرده‌اند.

امام جمعه بوشهر با انتقاد از موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران، خواستار تسهیل روند جذب سرمایه شد و ادامه داد: عدم توازن توسعه در استان موجب محرومیت مناطق شمالی با وجود ظرفیت‌های بالا شده و این امر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه سال‌هاست موضوع منطقه آزاد بوشهر بلاتکلیف مانده است، تصریح کرد: مردم هنوز آثار و برکات آن را ندیدند و لازم است این مسأله هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین بر لزوم ضابطه‌مند شدن ارتباطات تجاری خارجی تأکید کرد و گفت: باید تفاهم‌نامه‌های مشخص با کشورهایی همچون قطر، امارات و عمان منعقد و مناطق تجاری مشترک ایجاد شود.

وی با هشدار نسبت به توسعه سواحل مکران افزود: اگر تجارت در آن منطقه فعال شود، بوشهر و خوزستان دچار بحران خواهند شد؛ بنابراین برخی کالاهای استراتژیک باید به نام بوشهر ثبت و تجارت تخصصی استان تقویت شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری ایجاد مجتمع‌های صنعتی تخصصی از جمله شهرک صنعتی خرما را نیز ضروری دانست و گفت: اگر صنایع تبدیلی خرما در بوشهر فعال نشود، ارزش‌افزوده آن نصیب استان‌های دیگر خواهد شد.

وی گفت: بوشهر سهم بالایی در تولید ناخالص ملی دارد اما گردش مالی آن در داخل استان ضعیف است؛ به‌گونه‌ای که منابع مالی به استان‌های دیگر منتقل می‌شود. تصمیم‌های قاطع و برنامه‌ریزی جامع می‌تواند این روند را اصلاح کرده و آینده‌ای روشن برای استان رقم بزند.

