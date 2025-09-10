تیم کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در دیدار نهایی مسابقات هندبال ساحلی گروه اول نوجوانان کشور که در زمین اختصاصی ساحل سیترا نوشهر برگزار شد، تیم کاسپین نور با نتیجه ۲ بر ۱ آریا تله کام آیسک را شکست داد.

در دیدار رده‌بندی نیز هیات هندبال نوشهر دیگر نماینده مازندران با حساب ۲ بر صفر بر هیات هندبال ارومیه غلبه کرد و سوم شد.

مسابقات هندبال ساحلی گروه اول نوجوانان کشور با شرکت ۵ تیم خراسان جنوبی، هیات هندبال ارومیه، گیلان، هیات هندبال نوشهر و کاسپین نور به مدت ۳ روز در ساحل سیترا نوشهر برگزار شد.

رضوی سرپرست اداره ورزش و جوانان نوشهر و معصومی رئیس هیات هندبال مازندران در روز پایانی این رقابت‌ها حضور یافتند.

برچسب ها: مسابقات هندبال ، هندبال ساحلی
خبرهای مرتبط
شروع هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان
نوشهر میزبان مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور شد
آغاز کلاس مربیگری هندبال ساحلی با تدریس پرافتخارترین مربی جهان +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۲ شهریور در جاده‌های شمال
تولید عسل در گلوگاه به ۴۵ تن رسید؛ پیش‌بینی برداشت ۵ تن دیگر تا پایان شهریور
قلع و قمع ۲ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بابل
هشدار سیل در مازندران
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
هشدار نارنجی در دریای خزر؛ شنا ممنوع شد
آخرین اخبار
هشدار نارنجی در دریای خزر؛ شنا ممنوع شد
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
هشدار سیل در مازندران
اجرای محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۲ شهریور در جاده‌های شمال
تولید عسل در گلوگاه به ۴۵ تن رسید؛ پیش‌بینی برداشت ۵ تن دیگر تا پایان شهریور
قلع و قمع ۲ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بابل
کندوان و هراز یک طرفه شد
وقف نهادی مردمی و در کنار دولت
کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیاردی در قالب ۱۳۳ فقره سفارش
انهدام باند سارقان سیم برق در شهرستان بابل
پرداخت ۷۳ میلیارد ریال غرامت بیمه به کشاورزان خسارت‌ دیده گلوگاهی