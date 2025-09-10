تیم کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در دیدار نهایی مسابقات هندبال ساحلی گروه اول نوجوانان کشور که در زمین اختصاصی ساحل سیترا نوشهر برگزار شد، تیم کاسپین نور با نتیجه ۲ بر ۱ آریا تله کام آیسک را شکست داد.

در دیدار رده‌بندی نیز هیات هندبال نوشهر دیگر نماینده مازندران با حساب ۲ بر صفر بر هیات هندبال ارومیه غلبه کرد و سوم شد.

مسابقات هندبال ساحلی گروه اول نوجوانان کشور با شرکت ۵ تیم خراسان جنوبی، هیات هندبال ارومیه، گیلان، هیات هندبال نوشهر و کاسپین نور به مدت ۳ روز در ساحل سیترا نوشهر برگزار شد.

رضوی سرپرست اداره ورزش و جوانان نوشهر و معصومی رئیس هیات هندبال مازندران در روز پایانی این رقابت‌ها حضور یافتند.