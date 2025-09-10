مهاجم اسپانیایی - مراکشی باشگاه استقلال وارد تهران شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0646\u06cc\u0631 \u0627\u0644\u062d\u062f\u0627\u062f\u06cc\u060c \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627\u06cc\u06cc - \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0634\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644\u060c \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0648\u0627\u0631\u062f \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0622\u0628\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.