صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در سال گذشته بیش از ۱۳۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- علی عاشوری، مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح برنامه‌ها و عملکرد این صندوق در حمایت از خودکفایی خانواده‌های مددجو پرداخت و گفت:سال گذشته ما در مجموع ۱۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به ۲۹۴۸۰ فقره پرداخت کردیم. این تسهیلات عمدتاً برای ایجاد اشتغال و همچنین تکمیل وام‌های اشتغالی است که مددجویان از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد:وقتی مددجویی تصمیم می‌گیرد کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کند یا پروژه‌ای اقتصادی را آغاز کند، ممکن است از بانک تسهیلاتی دریافت کند، اما مبلغ دریافتی اغلب کافی نیست. صندوق ما اینجا وارد عمل می‌شود و برای تکمیل منابع مالی مورد نیاز کمک می‌کند تا پروژه‌های اشتغالزایی به‌صورت کامل اجرا شوند.

مدیرعامل صندوق امداد ولایت با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه تسهیلات حوزه اشتغال، اظهار داشت:در سال‌های اخیر همواره شاهد رشد منابع و تسهیلات اشتغال بوده‌ایم و برای سال جاری نیز مبلغ ۱۶۵۰ میلیارد تومان به‌صورت اختصاصی برای حوزه اشتغال در بودجه صندوق پیش‌بینی شده است.

عاشوری توضیح داد:ما نقش پرداخت‌کننده تسهیلات را برای مددجویان نیازمند ایفا می‌کنیم که پس از بررسی و تأیید توسط کمیته امداد به ما معرفی می‌شوند. در این فرآیند، نیازمندی افراد به دقت ارزیابی می‌شود و صندوق با حداقل تضامین ممکن تسهیلات را پرداخت می‌کند.

وی درباره تسهیلات ویژه پیاده‌روی اربعین گفت:یکی از اقدامات جدید و مهم امسال، اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد است که قصد شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی را دارند. این تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیون تومان به هر مددجو پرداخت می‌شود.

مدیرعامل صندوق افزود:این دومین سال متوالی است که چنین تسهیلاتی به مددجویان اختصاص می‌یابد. در سال گذشته نیز بخشی از این وام‌ها پرداخت شده و برخی در مرحله کارسازی و فرایند پرداخت هستند.

عاشوری در پایان گفت:هدف اصلی صندوق، توانمندسازی مددجویان و کمک به خودکفایی آنهاست و تسهیلات اشتغال و کمک‌های قرض‌الحسنه در راستای تحقق این هدف مهم پرداخت می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از چرخه حمایت خارج و به استقلال مالی برسند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۲۰:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام اگه میشه کمکم کنید به خاطررهن خانه ماشینم فروختم الان دوماه بیکارم مسافرکشی میکردم هرجا میرم وام نمیدن به خداقسم ماندم اگه راهی هست وام بردارم کارکنم ماهی ۱۵میلیون قصطش بامسافرکشی میتونم بدم به خدادوماه اجاره خانم مانده بانکم بایدپارتی داشته باشه تاوام بدن پارتی منم فقط خدادارم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
کمیته امداد برای سالهای اول انقلاب بود و بصورت ضربتی نه اینطوری که شده یک سازمان عریض و طویل و بروکراسی ....

یک سازمان بهزیستی برای افراد نیازمند و فعال کردن بیمه ها ...
بسیاری از طریق کمیته امداد شدند سرمایه دار .‌‌‌....
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
فکر کنم کمیته امداد باید اسمش را عوض کند و کمیته وام به کاسبان بگذارد‌.
قرار بود رسیدگی به محرومان باشد ولی الان سیستمشون اینه که میگن ما باید جلوگیری کنیم ثروتمندان فقیر نشوند.
الان به یک خانواده مثلا فقیر سالمند دو میلیون مستمری می دهند؟
این دو ملیون چی میشه؟
فاجعه بدتر اینکه اسامی مددجوهارا به خیریه های محلی داده بودند و آبروی مددجوها را تو محل بردند و سواستفاده های دیگر مثل ص.....بماند...
واقعا نظارتی روی بعضی نهاد ها نیست...
۰
۰
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
تو این عمر 42 ساله ام به این نتیجه رسیدم که حتی اگر طرحی صد در صد برای مستضعفان و محرومان نوشته شده باشه بی بروبرگرد عین منفعتش می ره تو جیب سرمایه دارها، ما را هم با این اخبار مخلوط راست دروغ گول می زنن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اینقدر در آمد کمیته امداد امام خمینی خوبه ...
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بعضا انگارکمیته امداد شده محل وام به کاسب ها بقال ها
