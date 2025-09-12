باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- علی عاشوری، مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح برنامه‌ها و عملکرد این صندوق در حمایت از خودکفایی خانواده‌های مددجو پرداخت و گفت:سال گذشته ما در مجموع ۱۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به ۲۹۴۸۰ فقره پرداخت کردیم. این تسهیلات عمدتاً برای ایجاد اشتغال و همچنین تکمیل وام‌های اشتغالی است که مددجویان از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد:وقتی مددجویی تصمیم می‌گیرد کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کند یا پروژه‌ای اقتصادی را آغاز کند، ممکن است از بانک تسهیلاتی دریافت کند، اما مبلغ دریافتی اغلب کافی نیست. صندوق ما اینجا وارد عمل می‌شود و برای تکمیل منابع مالی مورد نیاز کمک می‌کند تا پروژه‌های اشتغالزایی به‌صورت کامل اجرا شوند.

مدیرعامل صندوق امداد ولایت با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه تسهیلات حوزه اشتغال، اظهار داشت:در سال‌های اخیر همواره شاهد رشد منابع و تسهیلات اشتغال بوده‌ایم و برای سال جاری نیز مبلغ ۱۶۵۰ میلیارد تومان به‌صورت اختصاصی برای حوزه اشتغال در بودجه صندوق پیش‌بینی شده است.

عاشوری توضیح داد:ما نقش پرداخت‌کننده تسهیلات را برای مددجویان نیازمند ایفا می‌کنیم که پس از بررسی و تأیید توسط کمیته امداد به ما معرفی می‌شوند. در این فرآیند، نیازمندی افراد به دقت ارزیابی می‌شود و صندوق با حداقل تضامین ممکن تسهیلات را پرداخت می‌کند.

وی درباره تسهیلات ویژه پیاده‌روی اربعین گفت:یکی از اقدامات جدید و مهم امسال، اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد است که قصد شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی را دارند. این تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیون تومان به هر مددجو پرداخت می‌شود.

مدیرعامل صندوق افزود:این دومین سال متوالی است که چنین تسهیلاتی به مددجویان اختصاص می‌یابد. در سال گذشته نیز بخشی از این وام‌ها پرداخت شده و برخی در مرحله کارسازی و فرایند پرداخت هستند.

عاشوری در پایان گفت:هدف اصلی صندوق، توانمندسازی مددجویان و کمک به خودکفایی آنهاست و تسهیلات اشتغال و کمک‌های قرض‌الحسنه در راستای تحقق این هدف مهم پرداخت می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از چرخه حمایت خارج و به استقلال مالی برسند.