بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال تهران از حضور در این باشگاه ابراز رضایت کرد و اظهار داشت که علاقه‌مند به دیدار با هواداران این تیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منیر الحدادی، وینگر و مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال، صبح امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور وارد تهران شد تا با پیوستن به تمرینات تیم خود، خود را برای دیدار با استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر آماده کند.

الحدادی در بدو ورود به تهران اظهار داشت: «از اینکه در جمع استقلال حضور دارم بسیار خوشحالم. پیش رو یک سال سخت، اما فوق‌العاده داریم و بی‌صبرانه منتظر دیدار با هواداران و هم‌تیمی‌هایم هستم.»

تمرینات استقلال در روز‌های پیش‌رو با حضور این بازیکن تازه‌وارد ادامه خواهد داشت تا تیم آماده دیدار حساس هفته سوم لیگ برتر شود.

تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
