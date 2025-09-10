پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب چهارلنگ مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه پروژه کاهش مستقیم مشعلسوزی و انتشار گازهای آلاینده تاکنون ۶۸ درصد و پروژه خرید تجهیزات مرتبط با جمعآوری گازهای مشعل ۷۸ درصد پیشرفت داشته است، بیان کرد: بخش زیادی از کارهای باقیمانده تا پایان امسال تکمیل میشود.
چهارلنگ افزود: طرح فروش گازهای مشعل نیز با پایان طراحی پایه، وارد مرحله خرید تجهیزات میشود و این اقدام زمینه استفاده مجدد از گازهای باقیمانده و جلوگیری از انتشار آنها را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با اعلام اجرای برنامههای تکمیلی در حوزه مدیریت پسماند، ارتقای تصفیهخانه پساب و کنترل آلایندههای شیمیایی تأکید کرد: این اقدامها با هدف کاهش اثرات زیستمحیطی و ارتقای شاخصهای کیفی در حال انجام است.
منبع: وزارت نفت