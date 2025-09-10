معاون وزیر راه وشهرسازی گفت:حدود ۲۴۱۳ کیلومتر راه روستایی طی یکسال گذشته  احداث شده و هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال رسیدن به ۳۰۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: حدود ۲۴۱۳ کیلومتر راه روستایی طی یکسال گذشته احداث شده و هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال رسیدن به ۳۰۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

او در خصوص اصلاح نقاط حادثه‌خیز هم گفت: عملکرد سال گذشته: ۸۵۰ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شد و هدف گذاری شده که‌ اصلاح نقاط حادثه‌خیز به ۹۰۰ نقطه برسد.

اکبری در خصوص آسفالت جاده‌های اصلی گفت: حدود ۱۷ هزار کیلومتر آسفالت در یک سال گذشته صورت گرفته که تقریباً ۱۰ میلیون تن آسفالت در آن به کار رفته است.