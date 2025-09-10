معاون وزیر راه وشهرسازی گفت:حدود ۲۴۱۳ کیلومتر راه روستایی طی یکسال گذشته  احداث شده و هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال رسیدن به ۳۰۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: حدود ۲۴۱۳ کیلومتر راه روستایی طی یکسال گذشته  احداث شده و هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال رسیدن به ۳۰۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

او  در خصوص اصلاح نقاط حادثه‌خیز هم گفت: عملکرد سال گذشته: ۸۵۰ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شد و هدف گذاری شده که‌  اصلاح نقاط حادثه‌خیز  به ۹۰۰ نقطه برسد.

اکبری در خصوص آسفالت جاده‌های اصلی گفت: حدود ۱۷ هزار کیلومتر آسفالت در یک سال گذشته صورت گرفته که تقریباً ۱۰ میلیون تن آسفالت در آن به کار رفته است.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه روستایی
خبرهای مرتبط
مدیرعامل راه‌آهن:
ایران برای اتصال ریلی آسیای میانه به اروپا و آب‌های آزاد آمادگی دارد
تکمیل بخشی از کریدور دریا به دریا از طریق آزاد راه تهران- شمال+ فیلم
باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال افتتاح شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم