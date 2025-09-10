رئیس مجلس در پیامی به رئیس مجلس شورای قطر نوشت: راه مقابله قاطع با رفتار‌های بی‌پروای رژیم صهیونی، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی به رئیس مجلس شورای قطر، حمله هوایی تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مقر سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در شهر دوحه را جنایت آشکار، نقض بیّن حقوق بین‌الملل و نمونه‌ای بارز از تروریسم دولتی دانست.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ لا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غافِلاً عَمّا یَعْمَلُ الظّالِمُونَ، إِنَّما یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فیهِ الأَبصار»
(ابراهیم/۴۲)

جناب آقای حسن بن عبدالله الغانم

رئیس محترم مجلس شورای قطر

سلام علیکم

حمله هوایی تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مقر سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در شهر دوحه، موجب خشم و انزجار ملت شریف ایران و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی شد.

ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است و این حمله جنایتکارانه علیه مناطق شهری دوحه و میهمانان غیرنظامی دولت قطر را محکوم می‌کند.

همچنین، از جانب مجلس شورای اسلامی شهادت شهروندان فلسطینی و قطری در این حمله خباثت آمیز را تسلیت گفته و برای مجروحان آرزوی سلامتی دارم.

این جنایت آشکار، نقض بیّن حقوق بین‌الملل و نمونه‌ای بارز از تروریسم دولتی و مصداقی روشن از ماهیت ضدانسانی و ضدحقوق‌بشری رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که همواره با حمایت آشکار قدرت‌های غربی، به گسترش خشونت، بحران‌سازی و بی‌ثباتی در منطقه دامن زده است.

راه مقابله قاطع با رفتار‌های بی‌پروای رژیم صهیونی، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است و مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا همکاری‌ها با شما در جهت مقابله با تهدیدات این رژیم علیه صلح و امنیت منطقه را تحکیم کند.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

