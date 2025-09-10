شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که زمزمه تاخیر در تحویل خودرو ی شاهین پیچیده و مشتریان شرکت سایپا را گلایه‌مند کرده است. این بار شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.
 شرکت خودروسازی سایپا اول مرداد ماه درباره علت تاخیر صورت گرفته در ارسال دعوتنامه توضیحاتی ارائه کرده است

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام اگر اشتباه نکنم شهریورماه ۱۴۰۲ بود که ۱۰۰ میلیون تومان بلوکه کردیم و به زحمت توانستیم یک خودروی شاهین ثبت نام کنیم. خودرو ثبت نامی شاهین بود که پس از اعلام نتیجه قرعه کشی، موعد تحویل را در سایت اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام کردند. در اردیبهشت امسال تکمیل وجه کردیم و طبق قرار داد مقرر شده بود حداکثر تحویل خودرو ۳۰ روزه باشد. الان شهریور ماه هم دارد تموم می‌شود.  اما طبق استعلام از نمایندگی و حتی اپراتور خود سایپا، افرادی که اسفند ۱۴۰۳ تکمیل وجه کردن هنوز ماشین هاشون رو تحویل نگرفتن و زمان تحویل هم نامعلوم هست. 
خواهشا لطفا شما صدای ما باشید و این موضوع را پیگیری کنید. تشکر

