مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از ثبت تصویر سه فرد پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه با استفاده از دوربین‌های تله‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری بیان داشت: تصاویر ثبت‌شده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، نشان‌دهنده پویایی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در این منطقه است. این ثبت توسط همکاران یگان حفاظت محیط‌زیست انجام شده و ارزش علمی و حفاظتی بالایی دارد.

وی افزود: در این پایش، احمد محمودیان، رئیس منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، موفق به ثبت تصویر دو فرد پلنگ ماده با استفاده از دوربین تله‌ای شد. همچنین ملک‌آرا خلیل طهماسبی، محیط‌بان منطقه، تصویر یک فرد پلنگ نر را در همین زیستگاه ثبت کرده است. این اقدامات در راستای پایش مستمر گونه‌های شاخص و مستندسازی حضور گربه‌سانان در زیستگاه‌های طبیعی استان انجام شده است.

کریمی بیان داشت: منطقه حفاظت‌شده سبزکوه یکی از بهترین زیستگاه‌های فعال برای گونه‌ی پلنگ ایرانی در غرب کشور به‌شمار می‌رود. تاکنون تصاویر ارزشمندی از این گونه در چندین نوبت در این منطقه ثبت شده که نشان‌دهنده اهمیت حفاظتی و ظرفیت‌های اکولوژیکی آن است.

وی بیان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اجرای طرح شناسایی و پایش گربه‌سانان را در تمامی مناطق تحت مدیریت ادامه خواهد داد و با تقویت زیرساخت‌های نظارتی، به حفظ و احیای جمعیت این گونه‌های ارزشمند کمک خواهد کرد. همچنین تحقیقات تخصصی برای شناسایی دقیق این افراد، تعیین جمعیت احتمالی و نام‌گذاری علمی آنها در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های اجرایی و محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده سبزکوه در ثبت این تصاویر و حفاظت مستمر از زیستگاه‌های حساس استان قدردانی کرد و بر اهمیت نقش میدانی آنان در تحقق اهداف حفاظتی تأکید نمود.

در ادامه بیننده تصاویر ثبت شده از این پلنگ باشید.

برچسب ها: حفاظت محیط زیست ، پلنگ ایرانی
