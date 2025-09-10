باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -محمود محمودیان در جلسه شورای ترافیک و ایمنی شهرستان میانه ضمن تاکید بر انجام تعهدات ادارات در اجرای مصوبات شورا در بازه زمانی ابلاغ شده گفت: جلوگیری از ایجاد ترافیک سرویس مدارس در خیابان‌های اصلی مطالبه مردمی است و باید برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

وی خطاب به ادارات دخیل در امر راهسازی و زیرساخت‌های جاده‌ای گفت: ادارات باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال حوادث جاده‌ای باشند و قصور ارگان‌ها در تصادفات پیگیری خواهد شد.

محمدرضا مشایخی نیز در این جلسه گفت:با توجه به شرایط فعلی مدارس باید برنامه ریزی جهت تردد سرویس مدارس بروز شود.

وی با تاکید بر کنترل آموزش و پرورش جهت ایمن سازی سرویس مدارس افزود: همکاری بین دستگاهی جهت تسهیل و ایمن سازی تردد سرویس مدارس ضروری است.

فرماندار میانه ایمنی راه در کنار راهسازی را از اولویت‌های شهرستان دانست و افزود: روشنایی محور‌های مواصلاتی و تقویت آنتن دهی تلفن همراه در جاده‌های اصلی و فرعی به عنوان مصوبات شورای ایمنی راه به جد پیگیری خواهد شد و شرکت‌های پیمانکاری نیز در انجام پروژه‌ها باید زیرساخت‌های حول پروژه را در نظر بگیرند.

گفتنی است تصمیمات در جهت روان سازی ترافیک حاصل از تردد سرویس مدارس اتخاذ و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.