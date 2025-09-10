مجلس نمایندگان آمریکا با رد تمامی اصلاحات پیشنهادی مربوط به سیاست خارجی، از جمله اصلاحیه لغو قانون سزار (تحریم سوریه)، مانع از تصویب آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اصلاحیه مربوط به لغو «قانون سزار» (تحریمهای روسیه) امروز سهشنبه نتوانست در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب برسد، زیرا کمیته قواعد و مقررات مجلس، تمام اصلاحات پیشنهادی مربوط به سیاست خارجی را رد کرد.
محمد علاء غانم، عضو سوری-آمریکایی مجلس، در پستی در فیسبوک گفت که کمیته قواعد و مقررات تصمیم گرفته است «تمام اصلاحات پیشنهادی به طرح بودجه وزارت دفاع مربوط به سیاست خارجی، از جمله اصلاحیه ما برای لغو قانون سزار را که توسط جو ویلسون، نماینده برجسته مجلس، مطرح شد و ما حمایت تعداد زیادی از نمایندگان هر دو حزب را برای آن به دست آورده بودیم، رد کند.»
او اشاره کرد که این کمیته «فقط ۲۹۹ اصلاحیه از ۱۱۰۰ اصلاحیه پیشنهادی را پذیرفت که کمترین تعداد از سال ۲۰۱۸ تاکنون است.»
غانم توضیح داد که این اتفاق «به دلیل محتوای موارد مطرح شده یا به سوریه مربوط نبود، بلکه نتیجه توافقی بود که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، برای جلوگیری از اختلافنظر میان دو حزب بر سر طرح بودجه و تضمین کسب آرای دموکراتهای لازم برای تصویب آن، منعقد کرد.»
او افزود که جانسون تصمیم خود را با این دلیل توجیه کرد که «جمهوریخواهان فقط به اکثریت اندکی نیاز دارند، که به این معنی است که رأی ندادن یا رد آن توسط برخی از آنها ممکن است کل طرح را با شکست روبهرو کند، بنابراین او مجبور بود آرای برخی از دموکراتها را به دست آورد.»
او توضیح داد که وقتی قانون سزار در سال ۲۰۱۹ تصویب و در سال ۲۰۲۴ تمدید شد، «در نسخههای مجلس نمایندگان و سنا وجود نداشت، بلکه در آخرین لحظات و به روشهای خاصی اضافه شد و ما برای تکرار این کار در سال جاری تلاش خواهیم کرد.»
منبع: العربی الجدید