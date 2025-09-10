مسابقات والیبال مردان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ تیم و ۶۴ مسابقه در ۱۷ روز پیگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال مردان قهرمانی جهان ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار می شود.

در این دوره نخستین بار ۳۲ تیم در قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر می‌روند که در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم رقابت خواهند کرد:
 
گروه A: فیلیپین، ایران، مصر و تونس
گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی
گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی
گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا
گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی
گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر
گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی
گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین
 
مرحله مقدماتی این رقابت ها با ۴۸ مسابقه در هفت روز پیگیری خواهد شد و تیم‌های فیلیپین و تونس ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه جمعه ۲۱ شهریور در دیدار افتتاحیه رقابت‌ها به مصاف یکدیگر می‌روند.
 
برنامه کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به وقت تهران به قرار زیر است:
جمعه ۲۱ شهریور
ساعت ۱۳:۳۰ فیلیپین – تونس
 
شنبه ۲۲ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد آمریکا – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح کانادا – لیبی
ساعت ۰۹:۰۰ کوبا – پرتغال
ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – ترکیه
ساعت ۱۳:۰۰ آلمان – بلغارستان
ساعت ۱۳:۳۰ هلند – قطر
ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – شیلی
ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – رومانی
 
یکشنبه ۲۳ شهریور
ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – فنلاند
ساعت ۰۹:۰۰ ایران – مصر
ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – بلژیک
ساعت ۱۳:۰۰ صربستان – جمهوری چک
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – کره‌جنوبی
ساعت ۱۶:۳۰ برزیل – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – الجزایر
 
دوشنبه ۲۴ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد کوبا – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح ترکیه – لیبی
ساعت ۰۹:۰۰ آلمان – شیلی
ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – کانادا
ساعت ۱۳:۰۰ اسلوونی – بلغارستان
ساعت ۱۳:۳۰ هلند – رومانی
ساعت ۱۶:۳۰ آمریکا – پرتغال
ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – قطر
 
سه‌شنبه ۲۵ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – جمهوری چک
ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – کره جنوبی
ساعت ۰۹:۰۰ ایران – تونس
ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – الجزایر
ساعت ۱۳:۰۰ فیلیپین – مصر
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – فنلاند
ساعت ۱۶:۳۰ صربستان – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – بلژیک
 
چهارشنبه ۲۶ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد پرتغال – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح قطر – رومانی
ساعت ۰۹:۰۰ بلغارستان – شیلی
ساعت ۰۹:۳۰ کانادا – ترکیه
ساعت ۱۳:۰۰ آمریکا – کوبا
ساعت ۱۳:۳۰ لهستان – هلند
ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – آلمان
ساعت ۱۷:۰۰ ژاپن – لیبی
 
پنجشنبه ۲۷ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – صربستان
ساعت ۰۶:۰۰ صبح فنلاند – کره جنوبی
ساعت ۰۹:۰۰ مصر – تونس
ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر
ساعت ۱۳:۰۰ ایران – فیلیپین
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – آرژانتین
ساعت ۱۶:۳۰ جمهوری چک – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین
 
تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها جمعه ۲۸ شهریور استراحت دارند و مراحل حذفی از شنبه ۲۹ شهریور آغاز می‌شود و به مدت ۹ روز ادامه دارد.
 
در پایان مرحله مقدماتی دو تیم برتر هر گروه جمعا ۱۶ تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. در مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های اول و دوم گروه A با گروه H بازی خواهند کرد که تیم ملی والیبال ایران در صورت صعود به مصاف یکی از چهار تیم (برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین) خواهد رفت.
 
تقابل تیم‌های اول و دوم گروه‌ها در مسابقات مرحله یک هشتم نهایی بدین شکل است:
تیم‌های اول و دوم گروه A با تیم‌های دوم و اول گروه H
تیم‌های اول و دوم گروه B با تیم‌های دوم و اول گروه G
تیم‌های اول و دوم گروه C با تیم‌های دوم و اول گروه F
تیم‌های اول و دوم گروه D با تیم‌های دوم و اول گروه E
