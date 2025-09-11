دبیرانجمن کشتارگاه‌ها و صنایع بسته بندی طیور از کاهش ۱۰ هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو مرغ گرم ۱۴۰ هزارتومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور از کاهش قیمت مرغ خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو مرغ زنده ۹۰ هزارتومان و مرغ گرم ۱۴۰ هزارتومان بوده که نسبت به هفته های قبل ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان کاهش داشته است.

وی قیمت هرکیلو ران مرغ ۱۲۰ هزارتومان، سینه ۲۵۰ هزارتومان و فیله ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: با بهبود شرایط عرضه پیش بینی می شود که روند کاهشی قیمت استمرار یابد به طوریکه به کمتر از ۱۲۰ هزارتومان خواهد رسید.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: نیمه دوم شهریور تقاضا به دلیل بازگشایی مدارس و موج سفرها کاهش می یابد.

وی از توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: شرایط عرضه نسبت به قبل تغییری نداشته است.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
ماهانه ۲۴۰ هزارتن مرغ در کشور تولید می شود
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
کاهش قیمت مرغ طی روز‌های آتی در بازار
