باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور از کاهش قیمت مرغ خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو مرغ زنده ۹۰ هزارتومان و مرغ گرم ۱۴۰ هزارتومان بوده که نسبت به هفته های قبل ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان کاهش داشته است.

وی قیمت هرکیلو ران مرغ ۱۲۰ هزارتومان، سینه ۲۵۰ هزارتومان و فیله ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: با بهبود شرایط عرضه پیش بینی می شود که روند کاهشی قیمت استمرار یابد به طوریکه به کمتر از ۱۲۰ هزارتومان خواهد رسید.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: نیمه دوم شهریور تقاضا به دلیل بازگشایی مدارس و موج سفرها کاهش می یابد.

وی از توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: شرایط عرضه نسبت به قبل تغییری نداشته است.