در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی، نمایندگان ایران، ترکیه و پاکستان بر رفع موانع تعرفه‌ای و لجستیکی، بر اجرای ماهانه حداقل یک قطار کامل در مسیر ۶۵۴۰ کیلومتری توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست دو روزه سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) با حضور نمایندگانی از ایران، ترکیه و پاکستان در اسلام‌آباد، بر راه‌اندازی و تسهیل تردد قطارهای باری در کریدور مهم اقتصادی ITI (استانبول – تهران – اسلام‌آباد) متمرکز بود.

 این نشست که با حضور دبیرکل اکو و مقامات ارشد راه‌آهن پاکستان برگزار شد، گامی مهم برای تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

طرفین در این دیدار بر ضرورت رفع موانع پیش‌رو برای روان‌سازی حمل‌ونقل در این کریدور تأکید کردند. از جمله توافقات کلیدی صورت گرفته می‌توان به اتخاذ تعرفه حمل یکسان و رقابتی، تعهد به زمان‌بندی مطلوب برای سیر قطارها، اطمینان از بارگیری کامل قطارها (دوسر بار نمودن)، رفع موانع گمرکی و ایجاد تسهیلات برای ترانسشیپمنت (تخلیه و بارگیری مجدد) در مرزها اشاره کرد. این توافقات در قالب صورتجلسه‌ای به امضا رسید.

یکی از مصوبات مهم این نشست، مقرر شدن اجرای حداقل یک قطار کامل باری به صورت ماهانه در مسیر ITI بود. این اقدام با توجه به سرعت بالای سیر قطار در این کریدور – که مسافتی بالغ بر ۶۵۴۰ کیلومتر را در کمتر از ۱۰ روز طی می‌کند (یک‌سوم زمان سفر دریایی) – می‌تواند نقش به سزایی در کاهش زمان و هزینه تجارت بین این سه کشور ایفا کند. این همکاری‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای تجارت و حمل‌ونقل در منطقه است.

