تیم منصف مازندران به نمایندگی از ایران در مسابقات بین‌المللی اسکیت رولبال به کشور عمان شرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات بین‌المللی اسکیت رولبال عمان با حضور ۸ تیم از کشور‌های ایران، هند، امارات، مصر و عمان برگزار می‌شود.

تیم باشگاهی اعزامی ایران را سینا صفی یاری به عنوان سرمربی و بازیکنان سام علیزاده، سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی بخش، محمد عسگری و امیر حسین فرخی تشکیل می‌دهند.

حسین خیری نیا رئیس هیات اسکیت مازندران به عنوان نماینده فدراسیون و سرپرست کل و مرتضی بابایی نیا سرپرست  تیم منصف مازندران را همراهی می‌کنند.

این مسابقات از امروز چهارشنبه نوزدهم شهریورماه در مسقط عمان آغاز و به مدت ۴ روز هم ادامه خواهد داشت.

تیم منصف مازندران در مرحله مقدماتی با تیم‌های صلاح و ینکوئل عمان، اسکورپیونس امارات رقابت می‌کند.

برچسب ها: مسابقات اسکیت ، اسکیت رولبال
خبرهای مرتبط
آغاز اردوی تیم اسکیت رول بال آقایان مازندران
میزبانی مازندران از اردوی نهایی تیم ملی اسکیت رولبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۲ شهریور در جاده‌های شمال
تولید عسل در گلوگاه به ۴۵ تن رسید؛ پیش‌بینی برداشت ۵ تن دیگر تا پایان شهریور
هشدار سیل در مازندران
قلع و قمع ۲ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بابل
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
هشدار نارنجی در دریای خزر؛ شنا ممنوع شد
ورود دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی
آخرین اخبار
ورود دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی
هشدار نارنجی در دریای خزر؛ شنا ممنوع شد
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
هشدار سیل در مازندران
اجرای محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۲ شهریور در جاده‌های شمال
تولید عسل در گلوگاه به ۴۵ تن رسید؛ پیش‌بینی برداشت ۵ تن دیگر تا پایان شهریور
قلع و قمع ۲ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بابل
کندوان و هراز یک طرفه شد
وقف نهادی مردمی و در کنار دولت
کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیاردی در قالب ۱۳۳ فقره سفارش
انهدام باند سارقان سیم برق در شهرستان بابل