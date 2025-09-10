پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات بینالمللی اسکیت رولبال عمان با حضور ۸ تیم از کشورهای ایران، هند، امارات، مصر و عمان برگزار میشود.
تیم باشگاهی اعزامی ایران را سینا صفی یاری به عنوان سرمربی و بازیکنان سام علیزاده، سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی بخش، محمد عسگری و امیر حسین فرخی تشکیل میدهند.
حسین خیری نیا رئیس هیات اسکیت مازندران به عنوان نماینده فدراسیون و سرپرست کل و مرتضی بابایی نیا سرپرست تیم منصف مازندران را همراهی میکنند.
این مسابقات از امروز چهارشنبه نوزدهم شهریورماه در مسقط عمان آغاز و به مدت ۴ روز هم ادامه خواهد داشت.
تیم منصف مازندران در مرحله مقدماتی با تیمهای صلاح و ینکوئل عمان، اسکورپیونس امارات رقابت میکند.