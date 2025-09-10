انفجاری در یک پایگاه نظامی در شهر مرزی پاژو در کره جنوبی، هفت مجروح بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هفت نفر، امروز چهارشنبه، بر اثر انفجاری که یک پایگاه نظامی در شهر پاژو، واقع در مرز شمالی کره جنوبی را لرزاند، مجروح شدند. این خبر را مقامات محلی اعلام کردند.
خبرگزاری کره جنوبی «یونهاپ» گزارش داد که این انفجار حدود ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر به وقت محلی، در پایگاه نظامی شهر، در شمال غربی پایتخت سئول رخ داده است.
این خبرگزاری افزود که مقامات نظامی کره جنوبی پس از دریافت گزارشی مبنی بر انفجار یک ماده منفجره که برای اهداف آموزشی استفاده میشود، تحقیقاتی را در مورد شرایط این حادثه آغاز کردهاند.
شایان ذکر است که ارتش کره جنوبی دائما تحت آموزش و زیر چتر ارتش آمریکاست. لی جهمیونگ، رئیسجمهور این کشور ماه اوت گذشته، گفته بود که «پاسخ آسان به درخواست واشنگتن مبنی بر اعطای انعطافپذیری استراتژیک بیشتر به نیروهای آمریکایی مستقر در کشورش دشوار است»، اما تأکید کرد که «بحث در مورد نقش این نیروها در آینده ضروری است.»
لی، در اظهاراتی برای خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری که از توکیو به واشنگتن میرفت و پیش از نشست مورد انتظارش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، توضیح داد که قصد دارد درباره مسائل مختلفی از جمله امنیت، تقسیم هزینههای دفاعی و مذاکرات تجاری گفتوگو کند.
حدود ۲۸،۵۰۰ سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند و واشنگتن به دنبال گسترش مأموریت آنها در چارچوب راهبرد خود برای مقابله با چین است. با این حال، لی جهمیونگ تاکید کرد که «سئول به راحتی نمیتواند با این اقدام موافقت کند» و خواستار «گفتگوی استراتژیک برای تعیین مأموریتهای بلندمدت نیروها» شد.
منبع: اسپوتنیک