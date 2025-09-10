باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با تیمهای الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن همگروه شد. شاگردان ریکاردو ساپینتو در این رقابتها با هدف صعود از گروه خود، دیدارهایی حساس و سرنوشتساز پیش رو خواهند داشت.
به دلیل ادامه بازسازی ورزشگاه آزادی، گزینه نخست باشگاه استقلال برای میزبانی از حریفان آسیایی، ورزشگاه پارس شیراز است. در صورتی که شرایط این ورزشگاه برای برگزاری مسابقات فراهم نشود، ورزشگاه شهدای شهر قدس به عنوان جایگزین در نظر گرفته شده است.همچنین ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد از گزینههای میزبانی استقلال کنار گذاشته شد.
باشگاه استقلال هنوز ورزشگاه میزبان بازیهای آسیایی خود را به طور رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی نکرده است.
این در حالی است که سایت AFC در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ از ورزشگاه آزادی به عنوان میزبان استقلال نام برده بود، اما در بهروزرسانی جدید خود ورزشگاه شهدای شهر قدس را میزبان مسابقات استقلال معرفی کرده است.
استقلالیها امیدوارند با حمایت هواداران و ایجاد شرایط مطلوب در ورزشگاه میزبان، نمایندهای شایسته برای فوتبال ایران باشند و بتوانند با ارائه بازیهای مقتدرانه، به مرحله بعدی رقابتها صعود کنند.