پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای استقلال و تراکتور به همراه سپاهان نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی این فصل از رقابتهای هستند. تراکتور باید در لیگ نخبگان به میدان برود و استقلال و سپاهان نیز در لیگ قهرمانان آسیا(سطح دو) مقابل رقبا قرار میگیرند.
با اعلام AFC ورزشگاه خانگی استقلال و تراکتور برای میزبانی در آسیا مشخص شد. به این صورت که استقلال باید در ورزشگاه شهرقدس تهران و تراکتور نیز در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز از حریفان خود میزبانی کند.
سپاهان هم در ورزشگاه نقش جهان از حریفان خود میزبانی خواهد کرد.