با اعلام AFC ورزشگاه خانگی استقلال و تراکتور برای میزبانی در آسیا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های استقلال و تراکتور به همراه سپاهان نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی این فصل از رقابت‌های هستند. تراکتور باید در لیگ نخبگان به میدان برود و استقلال و سپاهان نیز در لیگ قهرمانان آسیا(سطح دو) مقابل رقبا قرار می‌گیرند.

با اعلام AFC ورزشگاه خانگی استقلال و تراکتور برای میزبانی در آسیا مشخص شد. به این صورت که استقلال باید در ورزشگاه شهرقدس تهران و تراکتور نیز در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز از حریفان خود میزبانی کند.

سپاهان هم در ورزشگاه نقش جهان از حریفان خود میزبانی خواهد کرد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، ورزشگاه شهر قدس
خبرهای مرتبط
آماده‌باش کامل برای اولین میزبانی آسیایی در شهرقدس/ پخش زنده دربوستان‌های شهری
اتخاذ تمهیدات امنیتی و ترافیکی اطراف ورزشگاه شهرقدس برای بازی پرسپولیس و آلومینیوم
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری تهران خبر داد:
اتخاذ تدابیر امنیتی بازی استقلال و الغرافه قطر در شهر قدس/ فروش بلیت از امروز
۱۴:۴۱ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
شیراز باشد ورزشگاه پر خواهد شد از تماشاگران استقلالی شیراز و یاسوج و بوشهر و ...
